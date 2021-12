Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A temporada de 2021 da disciplina rainha do desporto automóvel, a Fórmula 1, vai entrar para a história por figurar entre as mais polémicas de que há memória. Mas à semelhança de todas as outras terminou consagrando um novo Campeão do Mundo, título que ficou na posse do jovem e rápido Max Verstappen. Arrumado o campeonato, o piloto da Red Bull/Honda pode finalmente afastar-se das pistas e dedicar-se a outros temas. Ajudar a instituição de caridade Wings for Life foi a primeira escolha.

O jovem, que factura 25 milhões de dólares por ano, além dos prémios e patrocínios particulares, doou o seu Honda Civic Type R para ajudar quem necessita. No caso, a instituição que apoia aqueles cuja mobilidade foi limitada por lesão na espinal medula, a Wings for Life, criada pelo patrão da Red Bull, ou seja, o dono da equipa de F1 de Verstappen.

O Type R, hoje com cerca de 58.000 km e um valor em torno 33 mil euros, será comercializado pela CarNext através do site europeu. O Civic Type R do campeão, obviamente um carro de serviço oferecido pela Honda, tem matrícula de 2018 e, curiosamente, é descrito como tendo tracção traseira no site da CarNext, o que dificilmente corresponderá à realidade.

O modelo compacto da Honda, que será leiloado em breve, vai apenas ser revelado a 17 de Dezembro por, segundo a CarNext, estar alegadamente a ser recuperado para ficar impecável, antes de ser entregue ao seu futuro proprietário. Resta saber até onde subirá o valor das licitações.