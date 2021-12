Wolverhampton "português" joga ao "é futebol" na primeira parte e regressa às vitórias

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O calendário da Premier League não deu descanso ao Wolverhampton de Bruno Lage. Não só pela já típica falta de pausas longas que o campeonato inglês oferece, como também pelo facto de os dois últimos jogos da equipa do orientada pelo português Bruno Lage ter jogado contra duas das melhores equipas do mundo: Liverpool e Manchester City. Contra os reds de Jürgen Klopp o golo adversário surgiu bem depois dos 90′, dentro do tempo de compensação, e no embate com os pupilos de Guardiola foi apenas de grande penalidade que os citizens fizeram o único golo de uma partida em que Raúl Jiménez foi expulso num lance pouco normal, ao ver dois amarelos dentro de um minuto. Foram 45 minutos com menos um homem, menos um jogador que estava disponível esta noite para a deslocação ao terreno do Brighton.

Mesmo tendo vencido o encontro, quem não gostou do Wolves foi… Pep Guardiola. “É tão difícil jogar contra uma equipa que não quer jogar”, frisou, acrescentando que a equipa adversária era e é “tão boa a defender por causa do trabalho de Nuno Espírito Santo” no conjunto agora orientado pelo setubalense Lage. Para o treinador do Wolverhampton, as palavras do espanhol valeram pouco: “Não sinto nada. Ele tem essa opinião sobre nós, não me importa. É a opinião dele. Respeito-o a ele e à sua opinião. Tal como todas as opiniões que temos visto desde que chegámos aqui”.

E desde que chegou ao Wolves e à 17.ª jornada da Premier League tem apenas 12 golos, apenas com o Norwich, último classificado do campeonato, a ter oito. E se é verdade, como Guardiola disse, que os lobos defendem bem (só City, Chelsea e Liverpool têm menos golos sofridos), faltam efetivamente remates certeiros: apenas um golo nos últimos cinco jogos (quatro sem ganhar). E eles bem eram precisos esta quarta-feira, visto que, em caso de vitória, o Wolves podia chegar provisoriamente ao oitavo lugar, mas se perdesse o adversário ultrapassava o clube de Bruno Lage (e restante comitiva portuguesa de jogadores) na classificação.

Sem jogar o último encontro devido a casos de Covid-19, não só no Tottenham, como também na equipa de Graham Potter (com “três ou quatro casos”, incluindo o avançado Maupay) estava há 11 jogos sem ganhar, pelo que frente aos seus adeptos procurava também uma preciosa vitória para a moral da sua equipa, que começou muito bem o campeonato inglês, como uma das surpresas.

Bruno Lage confirmou que a equipa do Wolves não tinha qualquer caso de Covid-19, pelo que “nesse sentido toda a gente esta saudável” e, além disso, totalmente vacinada. Passando ao jogo, o treinador português, questionado sobre a senda sem ganhar do Brighton, disse que o futebol “não é sobre o passado” e que vê sim “como a outra equipa joga”. Esta quarta-feira uma equipa que, segundo o português, tem “bons jogadores e um treinador experiente”.

A jogo foram José Sá, Rúben Neves, João Moutinho, Nelson Semedo, Trincão e Podence, com Fábio Silva a ficar no banco do suplentes. Era esta a armada portuguesa que ia a jogo para o Wolves tentar recuperar o caminho dos bons resultados que, segundo Lage, já deviam ter acontecido: “A nossa forma de trabalhar é melhorar a nossa equipa sempre. Tentamos melhorar os nossos melhores jogadores da melhor maneira que sabemos e eles estão a portar-se bem. Se olharem para os 14 golos que sofremos, alguns foram estranhos, com erros patetas e acho que da forma como jogamos e as chances que criamos, o balanço não é assim tão positivo, porque merecíamos mais golos. Merecíamos três ou quatro mais golos, mas é o futebol”.

E o futebol é também a quantidade de adeptos que o Wolves levou até ao Amex, estádio do Brighton. Três mil que Lage elogiou logo na antevisão: “É por isso que sou um homem feliz e sortudo por estar envolvido neste clube grande, trabalhar com estes jogadores e com esse apoio. Onde quer que vamos, sentimos que os adeptos estão connosco e nós estamos a competir sempre contra grandes equipas, jogadores e treinadores. É por isso que a Premier League é tão entusiasmante”.

E entusiasmante foi a primeira parte… mas para o Brighton, que foi a melhor equipa em campo durante a primeira parte. Mas Bruno Lage queria golos e foi um central a fazer-lhe a vontade mesmo em cima do intervalo, por Saïss.

