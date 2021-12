Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Jeremy Beau Sides, criador do canal de Youtube “Exploring with Nug”, publicou um vídeo onde encontra, no dia 30 de novembro, um Ford Pontiac submerso, carro onde um casal de adolescentes norte-americanos foi visto pela última vez, há 21 anos.

Erin Foster e Jeremy Bechtel teriam, à época, 18 e 17 anos, respetivamente, e foram dados como desaparecidos a 3 de agosto do ano 2000, em Sparta, Tennessee (EUA). O youtuber norte-americano — cujo canal é focado em casos de pessoas desaparecidas e explorações — encontrou o carro dos dois jovens com a ajuda de um sonar, montado num bote que utiliza nos seus vídeos.

Após vasculhar três possíveis áreas e um dia inteiro de buscas intensas, Beau Sides mergulhou no rio e encontrou o Ford de 1988, degradado e consumido pela água, após 21 anos submerso.

“Estou sem palavras. Estou tão feliz por ter conseguido encontrá-los. Mas estou também tão triste que tenha sido aqui que eles acabaram”, afirmou, emocionado.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois da descoberta, o autor do vídeo contactou de imediato as autoridades locais e num momento marcante para o condado de White, o veículo foi retirado da água, colocando um desfecho num dos maiores mistérios da história da zona.

Jeremy Sides dedica o seu tempo a tentar localizar pessoas desaparecidas, com o objetivo de elucidar as famílias sobre o paradeiro dos seus entes queridos.

Dentro do carro foram encontrados restos mortais de duas pessoas, que, apesar de ainda não terem sido identificadas via amostras de ADN e registos dentários, tudo indica serem Erin Foster e Jeremy Bechtel.