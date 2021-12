Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A atriz mexicana Tania Mendoza, que participou em filmes como “La mera mera Reyna del Sur” e em várias telenovelas, foi assassinada na terça-feira em frente do filho de 11 anos, informa a CNN que cita fontes policiais.

Com 42 anos, Tania Mendoza, cujo nome real era María Guadalupe Torres Mendoza, estava a sair do centro de treinos de futebol Felinos, onde o filho treinava, em Cuernavaca, no centro do México, quando dois homens se aproximaram de mota. Um deles saiu do veículo e disparou para o rosto da mulher.

A atriz acabou por não resistir ao ferimentos e óbito foi declarado no local. As autoridades mexicanas estão a investigar o caso, sendo que até ao momento os autores do crimes ainda estão a monte.

Em 2010, Tania Mendoza foi sequestrada com o marido e o filho, tendo sofrido várias ameaças de morte desde então.

Para além de ter participado em mais de 200 filmes entre os quais “A vingadora da Uzi” e “Emboscada dois Federais”, Tania Mendoza gravou cinco discos.