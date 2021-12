Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É muito possível que emoções como o amor e a amizade tenham milhares, dezenas de milhar, centenas de milhar, talvez até milhões de anos, mas a forma como se manifestam ter-se-á por certo alterado ao longo dos tempos. Na década de 90, por exemplo, a amizade entre amigos melómanos manifestava-se através de compilações: cassetes de fita magnética em que gravávamos canções de diversos autores e bandas, canções que tinham a uni-las a sensibilidade do compilador – e do recebedor da compilação.

Esta é a génese daquilo a que hoje chamamos mixtape – alguém criava um sortido de canções para outra pessoa, e quase sempre fazia-o pensando no gosto do outro: o que o outro gostava e, acima de tudo, o que o outro não conhecia mas poderia gostar. As compilações serviam para dar a conhecer música, mas não eram uma forma de exibir o conhecimento do autor da compilação – eram uma dádiva de amor e amizade, em que o autor se esforçava por encontrar as canções que iriam mudar a vida do ofertado, e encontrar o alinhamento perfeito, uma tarefa duríssima e que ocupava muito tempo. Tanto tempo que se pode dizer que fazer uma compilação para alguém era um labor de amor.

Enumerar a música que conheci graças a compilações (de Elvis Costello aos Pere Ubu) seria extenuante ­– por hoje recordo o dia em que numa compilação oferecida por um amigo me deparei com “Me and the Major”, retirada de If You’re Feeling Sinister, dos Belle and Sebastian. Claro que, na altura, não só eu não sabia quem eram os Belle and Sebastian como não fazia a mais pequena ideia do que seria If You’re Feeling Sinister, o segundo álbum da banda escocesa, lançado faz por estes dias 25 anos.

Também não era fácil descobrir: a world wibe web praticamente não existia no seu formato atual, a única forma de descobrir música era através de alguns jornais ou tendo a sorte de a loja local de revistas vender publicações inglesas como o NME — ou, lá está, através das compilações. Não é certo que tenha descoberto os Belle and Sebastian no exato momento em que surgiram – recordo-me da crítica de Luís Maio, no Público, a dar cabo de The Boy With the Arab Strap (o terceiro, de 1998, e um grande, grande disco), mas não me recordo de ler uma linha nos jornais sobre Tigermilk, o disco de estreia, datado do mesmo ano de If You’re Feeling Sinister.

Para que as coisas chegassem a nós era preciso pertencermos a uma rede de melómanos, que gravavam incessantemente os vinis e os CDs e as cassetes uns dos outros, ler todos os jornais (que guardávamos religiosamente), poupar dinheiro para quando fôssemos às lojas de discos de Lisboa e Porto e conhecer as lojas e o balconista que entenderia o nosso gosto. Uma banda (digamos: os Pavement) levava-nos a outras bandas do passado (digamos: os Fall); a evolução dos nossos amados (digamos: os Stereolab) dava cabo das nossas certezas absolutas (como passar a apreciar muzak, yé-yé, e uma data de sub-géneros que antes qualificávamos como menores).

E às vezes, entre todo este movimento de cassetes e CDs, uma canção espetava-se no nosso coração como um cometa que se despenhasse na atmosfera da Terra, enchendo-a não de destruição mas de perfume – no caso, a perfeição absoluta de “Me and the Major”: o strumming de guitarra eléctrica a cheirar ao indie dos Orange Juice, a harmónica que lembrava um Dylan que se divertisse, o órgão hammond, a melodia de piano. Terá feito muito bem à minha condição física levantar-me para rebobinar a cassete e ouvir “Me and the Major” de novo, ato que terei repetido centenas de vezes.

Era uma canção sobre a diferença geracional, em que o “major” representa o desprezo que os mais velhos têm pela desordem dos mais novos, enquanto os mais novos “wanna dance, wanna drink a whiskey”. Mas o que havia de extraordinário em “Me and the Major” – e no par de discos que os Belle & Sebastian haviam gravado – era que eles não correspondiam propriamente à imagem de jovens rufias.

As canções dos B&S (misturas de géneros improváveis, que iam da eletrónica de “Electronica Renaissance”, de Tigermilk, à folk quase pastoral, como “Fox in the snow”, de If You’re Feeling Sinister) eram perpassadas por uma sensibilidade alheia aos machos-alfa, tinham pianos, violinos e violoncelos, uma melancolia que não se tornava em depressão – eram as canções perfeitas para a juventude literata, que não andava ao mosh nos concertos. As meninas – sempre uma parte importante da equação de vida de uma melómano – que gostavam dos B&S, calçavam sabrinas e usavam ganchinhos no cabelo; os rapazes vestiam casacos de malha e T-shirts às riscas.

Eis de súbito uma banda que legitimava ser-se melómano e não chutar heroína, ouvir punk, mas não ter cabelo aos picos, uma banda para quem adorava os Velvet, mas, em simultâneo, lia poesia e bebia mais chá que tequila. Era OK ser-se choninhas. Podíamos pousar os casacos de cabedal e assumir que nunca andaríamos à pancada num bar. Era OK ficar com uma lagriminha ao ouvir uma canção, sonhar com filhos, um cão à lareira.

Tigermilk era mais imaginativo que If You’re Feeling Sinister, mas If You’re Feeling Sinister era mais bem conseguido que Tigermilk – este abria com uma canção extraordinária, “The state I am in” (que, como viria a ser tradição nos B&S, começava a capella, antes de a guitarra acústica se juntar, e só depois a banda toda) e ia acertando (de novo: “Electronic Renaissance”e é perfeita enquanto pastiche da música eletrónica que havia invadido as discotecas) e falhando, mas tentava enfiar todos os géneros musicais num só disco, com aquela ingenuidade e ambição só possível quando se é garoto.

Quando chegaram a If You’re Feeling Sinister, os B&S já tinham encontrado o seu som: uma espécie de folk pastoral de câmara, ligeiramente psicadélica, melancólica, mas altamente melódica, que devia tanto aos Velvet Underground (o que se tornaria óbvio na extraordinária “Lazy line painter Jane”, single lançado anos mais tarde) como à leva de cantautores dos anos 60, e com imenso cuidado nos arranjos.

Era, simultaneamente, um som com imensas influências, mas bastante preciso e com pouca margem para inovar – o que se veio a confirmar: The Boy With the Arab Strap ainda era o álbum espantoso (talvez até mais inovador que If You’re Feeling Sinister), mas quando eles chegam a Fold Your Hands Child, You Walk Like a Peasant (de 2000) a fórmula já começava a esgotar-se e daí para a frente, por mais escritos que os discos fossem (e são), sente-se uma certa falta de frescura.

Mas durante dois anos, de 1996 a 1998, os Belle and Sebastian conseguiram o milagre de criar a banda-sonora para o fim da nossa juventude – é esse o estranho fascínio dos B&S por esta altura (e que deve ser mais pronunciado em quem viveu os discos no início da juventude): é como se eles transmitissem uma espécie de nostalgia por algo que não vivemos, como se algo neles se recusasse a crescer, pese embora já fossem crescidos (como se fossem os últimos discos que ouvíssemos antes de arranjar emprego, passar a vestir fato, a pagar impostos e ter uma hipoteca).

Não era música para andar aos encontrões, dançar ou fumar charros – não era uma celebração dos erros que a juventude comete. Era música para quem já era demasiado velho para a idade que tinha, mas estava aterrado com a possibilidade de ser adulto e queria, precisava de um último resquício de pureza infantil antes de deixar de usar calções.

Durante um par de anos, três discos dos Belle and Sebastian deram-nos licença para sermos vulneráveis e não nos comportarmos como os estereótipos que nunca quisemos ser. A vida, depois, confirmou aquilo que esses três discos nos diziam: é tudo mais rude, mais cruel lá fora – e mais vale ficar aqui, junto à lareira, a ouvir pela enésima vez estas melodias estranhamente reconfortantes.