A cidade brasileira de Rio Branco, cujo mayor é apoiante de Bolsonaro, está a ser palco de uma acesa polémica sobre a nova casa do pai natal ali construída. A estrutura — palco principal das festividades natalícias de Rio Branco este ano — foi pintada de azul, a cor do partido de Jair Bolsonaro.

A pequena casa foi construída no exterior do edifício da Câmara Municipal, presidida atualmente pelo conservador Tião Bocalom.

Como reporta o jornal The Guardian, acredita-se que a escolha pouco ortodoxa da cor se deve ao facto de os apoiantes de Bolsonaro associarem a cor vermelha a um símbolo comunista, adotado por quem planeia tornar o Brasil num regime semelhante ao cubana.

“A nossa bandeira nunca será vermelha”, é um dos lemas dos apoiantes do movimento político no qual Jair Bolsonaro e Tião Bocalom estão inseridos.

Em Rio Branco, Bocalom, prefeito do PP, pintou de azul a casinha do papai Noel. Tem medo do vermelho “cumunista”. O povo reclamou e ele pintou de vermelho. Os anticomunistas alopraram, ele voltou pro azul. O povo cobrou o vermelho. O que ele fez? Cobriu a casinha de lona preta. pic.twitter.com/2qPlotjnLp — Perpétua Almeida (@perpetua_acre) December 13, 2021

Após a comoção que eclodiu na cidade, no sábado passado a administração de Rio Branco repintou a habitação do Pai Natal de branco e, novamente, de vermelho. Isto revoltou a ala anti-comunista dos seus apoiantes. Como tal, no domingo, a estrutura foi uma vez mais pintada de azul. “Que diferença faz se a casa é azul ou vermelha? Não entendo o porquê de toda esta polémica”, afirmou, exaltado, quando questionado por repórteres.

O argumento utilizado pelo mayor para justificar a decisão de pintar a casa de azul foi uma tentativa de marcar a diferença: os partidos de esquerda que governaram Rio Branco anteriormente usaram durante anos decorações de cor vermelha durante quadra natalícia. “Desta vez, adotámos a cor azul. Qual é o problema disto?”, disparou.