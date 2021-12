A Câmara da Covilhã decidiu cancelar os festejos da passagem de ano previstos para a Praça do Município, face à evolução da pandemia de Covid-19 e às medidas de contenção em vigor, foi esta quinta-feira anunciado.

De acordo com fonte da autarquia, os festejos previstos para última noite do ano, na Praça do Município, incluíam animação e música com DJ.

Em nota de imprensa, esta autarquia do distrito de Castelo Branco explica que a decisão de cancelar a festa tem como “objetivo evitar a aglomeração de pessoas no centro da cidade, numa altura em que os números da pandemia continuam a aumentar”.

Foi ainda decidido cancelar o concerto de Natal que estava agendado para domingo, com o Coro Misto da Beira Interior.

“O município vai, para já, manter a restante programação da quadra natalícia”, acrescenta, ressalvando que o programa está sempre sujeito a alterações, em virtude da evolução da pandemia.

A Câmara, liderada por Vítor Pereira, deixa ainda um apelo aos munícipes para que reforcem as medidas de autoproteção contra a Covid-19.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 5.328.762 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.717 pessoas e foram contabilizados 1.211.130 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como “preocupante” pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 77 países de todos os continentes, incluindo Portugal.