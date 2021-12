Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Estão ocupadas 158 camas nas unidades de cuidados intensivos com doentes Covid-19 — mais oito do que no dia anterior. Este valor representa 62% do limite crítico definido nas linhas vermelhas de monitorização da evolução da pandemia (255).

Desde 14 de agosto, não havia tantos internamentos em UCI, na altura tinham sido registados 161. Por oposição, o número de doentes internados em enfermaria diminuiu, são, atualmente, 952, menos 15 do que no dia anterior, segundo o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Mulher de 39 anos, em tratamento imunossupressor, morreu com Covid-19

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nas últimas 24 horas, registaram-se 19 óbitos foram distribuídos por quase todas as regiões: seis mortos em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Norte, quatro no Centro, dois no Alentejo e na Madeira. O Algarve e os Açores foram as únicas regiões que não registaram mortos.

Entre os mortos, 10 são mulheres e nove são homens. Oito mulheres e seis homens tinham mais de oitenta anos e uma mulher e um homem estavam na casa dos 70 anos. No entanto, há três óbitos entre adultos mais novos: uma mulher na casa dos 30 anos, um homem na casa dos 50 e outro na casa das 60.

A mulher de 39 anos estava a fazer um tratamento imunossupressor (que diminui ou elimina a atividade do sistema imunitário) e não estava vacinada, esclareceu ao Observador a Direção-Geral da Saúde. A morte desta mulher foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo. Desde o início da pandemia morreram 48 pessoas nesta faixa etária (dos 30 aos 39 anos) — 0,26% do total de mortos —, 27 homens e 21 mulheres.

Subiu média de casos a sete dias

Portugal registou 5.137 novos casos de infeção com SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas. É o segundo dia consecutivo com mais de 5.000 casos. Não tínhamos dois dias seguidos acima deste número de casos desde fevereiro — 5 e 6, com 6.916 e 6.132 casos, respetivamente.

A diferença é que, nessa fase, já tínhamos passado o pico da terceira onda (na última semana de janeiro) e, agora, estamos ainda a subir na quinta onda.

Em relação ao dia anterior, foram registados menos 663 casos de infeção, mas a média a sete dias subiu de 4041,1, na quarta-feira, para 4262,4, esta quinta-feira. Uma subida de 221 casos na média semanal que não era tão alta desde 4 de dezembro com mais 326 casos (média semanal).

Quase um quarto dos casos até aos 19 anos

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que registou o maior número de novos casos de infeção, com 1.902, seguido do Norte (1.512) e do Centro (1.027). Estas três regiões representam 86,45% dos novos casos do país. Nas restantes regiões, o Algarve registou 381 casos, o Alentejo 143, a Madeira 138 e os Açores 34.

Esta quinta-feira, registaram praticamente tantos casos de infeção entre mulheres como entre homens. O grupo etário com mais número de infeções é o dos 20 aos 29 anos, com 866 casos, seguidos dos 40-49 anos (814) e 30-39 anos (810) — no total, representam cerca de 48% dos casos.

Quase um quarto dos casos registaram-se até aos 19 anos (639 até aos nove anos e 596 acima dos 10). Acima dos 60 anos registaram-se 756 casos (15% do total).

Esta quinta-feira, a DGS reporta ainda 3.406 pessoas recuperadas da infeção e mais 2.810 contactos em vigilância (num total de 95.430). No total, são 69.672 casos ativos — mais 1.712 nas últimas 24 horas.

O número de casos ativos não era tão alto desde o final de fevereiro, quando no dia 27 se contabilizavam 70.255.

Desde o início da pandemia já se registaram 1.211.130 casos de infeção e 18.717 óbitos.