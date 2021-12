Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal vai receber a fase final do Euro 2022 de futsal feminino, que acontece entre os dias 24 e 27 de março de 2022, no Pavilhão Multiusos de Gondomar. A Seleção nacional está presente no lote das quatro equipas que formam a Final Four do torneio, juntamente com Rússia, Ucrânia e Espanha, a detentora do troféu.

Em 2019, Portugal chegou à final contra a equipa espanhola (4-0), num torneio que não só se disputou com as mesmas quatro equipas que agora participam, como também aconteceu em Gondomar. Na altura, as portugueses eliminaram nas meias-finais a seleção da Ucrânia, por 5-1, caindo depois no jogo decisivo.

No apuramento para o Euro 2022 a equipa treinada por Luís Conceição foi demolidora, numa fase que se disputou na Croácia. Sem problemas, Portugal venceu a equipa da casa (16-1), a Polónia (7-2) e a Eslovénia (6-0).

A UEFA revelou ainda que a Final Four da Liga dos Campeões, onde estão Sporting e Benfica, vai decorrer na Arena Riga, na Letónia. Além de leões e águias, estão ainda apurados para a fase final da prova os espanhóis do Barcelona e os russos do Tymen.