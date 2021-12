Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Iniciativa Liberal já escolheu os nomes com que vai a votos nas próximas eleições legislativas antecipadas. Se os primeiros candidatos ao círculo de Lisboa são praticamente os mesmos e nas mesmas posições, no Porto a incógnita recaía sobre o ex-presidente do partido, que tinha sido candidato a esse círculo em 2019, mas a aposta mesmo vai manter-se. O Observador sabe que o nome apresentado pela comissão executiva ao Conselho Nacional desta quinta-feira é mesmo Carlos Guimarães Pinto.

Além do ex-líder liberal, um dos destaques para as candidaturas da IL à Assembleia da República é Nuno Garoupa, que será o cabeça de lista pelo círculo Fora da Europa. É independente e é nesta condição que vai nas listas da IL — ao contrário de todos os outros cabeça de lista a que o Observador teve acesso.

Nuno Garoupa vive nos EUA, é professor de direito e subdiretor para a investigação na Universidade George Mason, e foi presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Sem nunca se ter afastado da política e sendo assíduo nos comentários a várias situações da vida nacional, escreveu vários livros e artigos de opinião sobre Portugal, incluindo no Observador. Editou também vários livros com uma análise exaustiva da justiça, política e corrupção em Portugal.

Por Lisboa, o cabeça de lista será o presidente da Iniciativa Liberal. João Cotrim Figueiredo já tinha sido candidato em 2019, o que lhe valeu a eleição como deputado único, e volta agora a seguir no primeiro lugar.

Logo a seguir surge Carla Castro, assessora parlamentar, membro da comissão executiva e muitas vezes porta-voz do partido durante os últimos anos, em várias ocasiões, tanto reuniões do Infarmed como em conversas oficiais e comissões parlamentares. Na Convenção do passado fim de semana, foi possível perceber que é um dos liberais mais consensuais dentro do partido, tendo levado a sala a levantar-se e a aplaudir de pé.

Em terceiro lugar da lista surge Rodrigo Saraiva, um dos fundadores do partido e um dos braços-direitos de João Cotrim Figueiredo. Desde que a IL elegeu um deputado, Rodrigo Saraiva foi escolhido para chefe de gabinete, fez a ligação entre o partido e a comunicação social e cimentou-se como um dos principais rostos do partido. Há dois anos seguia em quarto na lista, mas assume agora o terceiro lugar.

A lista dos objetivos traçados pela Iniciativa Liberal para estas eleições inclui a eleição de cinco deputados, “nos distritos de Lisboa e Porto” — e a ideia de três em Lisboa e dois no Porto ou vice-versa —, bem como “possibilidades também em Braga, Setúbal e Aveiro”. Perante a ambição, e caso os liberais conseguissem mesmo a eleição de três deputados em Lisboa, caso os objetivos fossem atingidos, a lista seria composta por estes três nomes: João Cotrim Figueiredo, Carla Castro e Rodrigo Saraiva. Sendo que os três já têm cargos atualmente na Assembleia da República no gabinete da IL.

Para cabeça de lista da Iniciativa Liberal ao Porto foi escolhido Carlos Guimarães Pinto, um repetente relativamente a 2019, altura em que era presidente do partido, mas uma (meia) surpresa pelo facto de desde que saiu da liderança da IL ter mantido alguma distância.

Na VI Convenção da IL, que se realizou no passado fim de semana, o ex-líder liberal participou à distância, mas nem sequer interveio durante os dois dias em nenhum dos temas que foram discutidos pelos membros. Ao Observador, justificou que “não fazia sentido desviar a atenção de pessoas que só têm [essa] oportunidade” para serem ouvidas no partido, o que o levou a abdicar desse palco.

Ainda antes disso, em entrevista ao Observador, João Cotrim Figueiredo tinha revelado que Guimarães Pinto era “alguém que interessava ter na campanha eleitoral”, mas sem desvendar qualquer nome. Agora, sabe-se que o economista terá uma segunda oportunidade para chegar ao Parlamento — uma hipótese que em 2019 estava em cima da mesa, até mais no Porto do que em Lisboa, mas Cotrim Figueiredo acabou por ser eleito deputado único.

Em segundo lugar da lista pelo Porto surge Patrícia Gilvaz, de 24 anos, licenciada em Direito e ex-presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. A dirigente da IL, que está na coordenação do núcleo de Matosinhos, foi candidata nas autárquicas na união das freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo.

Em Braga, um dos círculos que será uma aposta forte da Iniciativa Liberal pela crença de eleição de um deputado, Rui Rocha, gestor de Recursos Humanos, de 51 anos, será o cabeça de lista.

Em segundo, surge Olga Batista, uma das fundadoras do partido e uma das pessoas que mais tem dado que falar fora do núcleo mais conhecido do partido. Além de estar no partido desde o primeiro dia, a diretora técnica de uma farmácia, em Fafe, foi candidata à Câmara Municipal de Braga nas últimas eleições e conseguiu 2.766 votos.

Cristiano Santos, coordenador do núcleo de Santa Maria da Feira, vai ser o número um por Aveiro, sendo uma repetição relativamente a 2019. A escolha dos liberais é enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiatria de profissão. Na mesma lista, em segundo lugar, surge o consultor financeiro Ricardo Campelo Magalhães.

Em Setúbal, Joana Cordeiro é outra das repententes de 2019. Desta vez com uma diferença: nas últimas legislativas aceitou o desafio de ser candidata como independente, mas depois disso, a gestora de marketing, de 37 anos, decidiu integrar a estrutura do partido. Por este círculo, vai em segundo lugar Miguel Noronha, membro da comissão executiva da IL.