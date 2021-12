Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Marcelo Rebelo de Sousa já teve alta hospitalar. O Presidente esteve internado no Hospital das Forças Armadas, onde foi operado “com sucesso” a duas hérnias inguinais.

Em comunicado, a Presidência realça que depois da alta hospitalar, Marcelo Rebelo de Sousa regressar “a Belém para continuar as suas atividades”.

Aliás, o Presidente não deixou de trabalhar. E até promulgou um diploma do Governo.

No comunicado, a Presidência salienta que “ainda ontem ao fim da tarde, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa despachou diversos assuntos, teve uma reunião telefónica com o primeiro-ministro (que está em Bruxelas) e assinou várias nomeações de embaixadores, num segundo pacote do movimento diplomático”.

Mas, nas próximas duas semanas, a agenda será “naturalmente” reduzida. À saída do Hospital, em declarações aos jornalistas transmitidas pelas televisões, Marcelo Rebelo de Sousa partilhou que as próximas duas semanas serão de “cuidados”, tanto que pode nem sequer dar o mergulho de iniciação ao novo ano, como é costume: “Não posso fazer a cama, conduzir, mergulhar, não posso fazer esforços, algum cuidado a andar de avião e automóvel”. Será assim sobretudo durante a próxima semana, com mais alívio na semana seguinte.