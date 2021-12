Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A ministra da Saúde, Marta Temido, vai fazer uma conferência de imprensa na próxima sexta-feira para fazer um ponto de situação da Covid-19 em Portugal. O anúncio foi realizado por Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

O Governo reuniu por duas vezes ao longo desta semana com os peritos que habitualmente participam nas reuniões no Infarmed. “Nos próximos dois ou três dias teremos mais informação” sobre a variante Ómicron, afirmou Mariana Vieira da Silva. “Sabemos pouco” sobre ela, por isso “neste momento é crítico ter toda a informação para tomar decisões”.

Mariana Vieira da Silva esclareceu que a ministra da Saúde fará um ponto de situação sobre a epidemia de Covid-19, mas não vai anunciar novas medidas: isso só poderia acontecer “num contexto mais alargado de decisão com outros responsáveis políticos”: “Nunca foram apresentadas medidas numa conferência de imprensa com um único membro do Governo”.

Mas a ministra assegurou que “num cenário de maior incerteza” do que tinha sido previsto quando as medidas das próximas semanas foram tomadas, o Governo não hesitará em prolongá-las ou alterá-las: “Não teremos quaisquer problemas”, disse Mariana Vieira da Silva.