A variante Ómicron multiplica-se 70 vezes mais depressa que a Delta nas vias respiratórias, mas demora dez vezes mais a desenvolver-se no tecido pulmonar. Um estudo da Universidade de Hong Kong noticiado pelo The Guardian, mas ainda em pré-publicação e sem revisão pelos pares, sugere que este é o motivo pelo qual a nova variante pode ser menos transmissível que a Delta, mas também menos letal.

Os cientistas chegaram a estas conclusões após terem analisado amostras recolhidas nos brônquios, os dois tubos que encaminham o ar da traqueia para o interior dos pulmões. No entanto, os autores alertam que estes dados devem ser interpretados com cautelas: a severidade da Covid-19 não depende só do próprio vírus, mas também da resposta imunitária que cada indivíduo desenvolve contra ele.

Michael Chan Chi-wai, que liderou o estudo, aponta que a predisposição para desenvolver uma tempestade de citocinas — uma produção exacerbada das proteínas que sinalizam as células para desencadear uma resposta imune — pode conduzir à morte de uma pessoa com o SARS-CoV-2, mesmo que ela esteja infetada por uma variante menos letal.

O cientista também alerta que um vírus menos letal pode, ainda assim, provocar mais casos severos de Covid-19 e mais mortes do que outras mais perigosas, mas menos transmissíveis. Michael Chan Chi-wai repete assim a mensagem que foi deixada esta quarta-feira pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC).

Num relatório publicado na quarta-feira, a autoridade de saúde da Comissão Europeia avisou que, mesmo que a Covid-19 provocada pela variante Ómicron seja mais leve que a desencadeada pela Delta, o aumento da transmissibilidade e o crescimento exponencial resultante dos casos “superarão rapidamente quaisquer benefícios de uma gravidade potencialmente reduzida”.

As autoridades de saúde internacionais consideram por isso “muito provável” que a variante Ómicron — que se tornará dominante até ao fim de fevereiro o mais tardar, segundo o mesmo relatório — vai causar mais internamentos e mortes do que as previstas para uma vaga desencadeada apenas pela Delta. Michael Chan Chi-wai também considerou “muito significativa” a ameaça da Ómicron.