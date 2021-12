Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Começou no basquetebol com Thomas Heurtel e o treinador Pablo Laso na segunda-feira, continuou com Luka Modric e Marcelo do futebol na terça-feira e pode não ter ficado por aí: o Real Madrid teme que possa existir um surto de Covid-19 em Valdebebas e, como avança a Marca, foram recuperados vários protocolos de segurança que existiam no passado para tentar controlar a situação. O treino da equipa principal, que estava marcado para esta manhã, passou para tarde e será feita mais uma ronda de testes.

De acordo com a Cadena Cope, o clube deverá anunciar durante o dia a existência de mais casos positivos no plantel, não se conhecendo ainda a dimensão do possível surto nem as implicações que o mesmo poderá ter a nível de calendário. Ainda este ano, os merengues tinham dois encontros da Liga espanhola para realizar, na receção no Santiago Bernabéu ao Cádiz (domingo, 20h) e na deslocação ao País Basco para defrontar o Athl. Bilbao (quarta-feira, 20h30), neste caso uma partida antecipada da 21.ª jornada.

O Sport, jornal desportivo da Catalunha, coloca a possibilidade de haver pelo menos mais três jogadores infetados no plantel, numa informação que não foi confirmada pelo clube. Já o As recorda todos os casos positivos que o clube registou desde julho de 2020, quando Mariano surgiu infetado após umas curtas férias depois do título na Liga: Toni Kroos, Éder Militão, Casemiro, Eden Hazard, Jovic, Nacho, Valverde, Benzema, Lunin, David Alaba y Vallejo. Outros elementos também passaram pela situação mas já não estão no clube como os centrais Sergio Ramos e Varane ou o técnico Zinedine Zidane.