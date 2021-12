O PSD acusou esta quinta-feira o atual executivo socialista de ter desvalorizado o papel dos professores nos últimos seis anos e prometeu que, se for Governo, será mais “sensível” às preocupações desta classe.

A Federação Nacional da Educação (FNE) entregou esta quinta-feira ao PSD um documento que constitui o seu “roteiro para a legislatura“, e irá fazê-lo também a outros partidos, com uma reunião com o PS na agenda ainda esta quinta-feira.

No final, o vice-presidente do PSD e antigo ministro da Educação David Justino classificou a reunião como “muito oportuna”, numa altura em que o partido está a ultimar a proposta de programa eleitoral que será apresentada à direção.

David Justino identificou, por parte da FNE, “uma preocupação muito grande relativamente à situação dos professores“, quer quanto à sua imagem pública, quer quanto às expectativas e aspirações da classe docente.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nós somos sensíveis a isso, é um problema que qualquer Governo vai ter de enfrentar. Se o eleitorado der essa confiança ao PSD para formar Governo, vai ter de ser uma constante atender ao papel dos professores e como é que nos últimos seis anos esse papel tem vindo a ser completamente desvalorizado por parte da atual equipa do Ministério”, afirmou.

Outro aspeto destacado pelo antigo governante da pasta entre 2002 e 2004, foi o retomar da “capacidade de diálogo e concertação” entre o Ministério da Educação e os sindicatos do setor em matérias como a formação inicial ou a progressão de carreiras da classe docente.

Em 32 páginas e 19 pontos, a Federação Nacional da Educação destaca as principais preocupações com o setor da educação, desde as condições de trabalho dos profissionais, ao investimento nos diferentes níveis e tipos de ensino.

Desde logo, o “Roteiro para a Legislatura 2022-2026” pede o aumento para 6% do Orçamento do Estado para a educação, uma reivindicação antiga da FNE que considera esse o mínimo para um financiamento adequado.

“Esta fatia do Orçamento deve garantir o desenvolvimento equilibrado de todos os setores da Educação, desde a educação para a infância, ao ensino superior e às ofertas formativas de segunda oportunidade, incluindo ainda o ensino português no estrangeiro”, lê-se no documento.

Quanto aos profissionais, a federação reitera a necessidade de respeitar as condições de trabalho e de valorizar o pessoal não docente, e apontam como preocupação urgente a valorização da profissão docente.

A esse nível, defendem medidas como a recuperação integral do tempo de serviço congelado, a revisão de salários, a clarificação do processo de avaliação de desempenho, o respeito pelos limites dos horários de trabalho, a definição de condições dignas de acesso à aposentação, a revisão da legislação sobre concursos e o fim da precariedade.

Relativamente ao funcionamento das escolas, a FNE manifesta-se preocupada com o processo de municipalização e pede que os partidos recusem a atribuição de competências dos municípios na gestão dos recursos humanos e na ordem pedagógica das escolas.

É absolutamente necessário que se assegure, respeite e reforce a autonomia das escolas, devendo estas ter um quadro de competências claro e próprio. (…) Só desta forma se garantirá a qualidade e a equidade dos processos de ensino-aprendizagem”, referem.

Os representantes dos docentes e não docentes defendem ainda o alargamento da educação para a infância para antes dos 3 anos de idade, o reforço da educação inclusiva com novas normas, e a promoção das atividades de enriquecimento curricular como resposta educativa complementar.