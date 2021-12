A capacidade de vacinação no Algarve foi reforçada com a reinstalação de 10 centros de vacinação nos concelhos mais populosos, podendo atingir agora mais de 5.000 inoculações por dia, foi esta quinta-feira divulgado.

Para fazer face à maior afluência de utentes para a administração das doses de reforço da vacina contra a Covid-19, foram reinstalados na região 10 centros de vacinação, dois dos quais — em Faro e Portimão — em novos locais, adiantou, em comunicado, o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

Os municípios de Albufeira, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, Tavira, Silves e Vila Real Santo António reforçaram a capacidade de vacinar na região, uma vez que, através dos seus serviços municipais de Proteção Civil, instalaram e sustentam logisticamente a operação de vacinação em massa em 10 centros comunitários, externos às unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”, lê-se na nota.

Em Faro, o centro municipal para administração de vacinas contra a Covid-19 funciona, desde o início de dezembro, no centro comercial Fórum Algarve e, em Portimão, é inaugurado na sexta-feira um novo centro no Parque de Feiras e Exposições.

“Os Serviços Municipais de Proteção Civil, um pouco por toda a região, reativaram os núcleos de apoio à saúde pública e as unidades de marcação e controlo da vacinação, afetando recursos humanos das próprias unidades orgânicas das Câmaras Municipais para executar esta importante missão”, de acordo com a mesma informação.

Segundo a Proteção Civil, estas equipas, que reforçam os call centers que se dedicam a chamar quem ainda não foi vacinado, “constituem um reforço significativo na mobilização e transporte da população para vacinar, em particular, os utentes mais idosos e/ou com mobilidade reduzida”.

Nos restantes seis municípios — Aljezur, Alcoutim, Castro Marim, Monchique, S. Brás Alportel e Vila do Bispo — a vacinação mantém-se nos centros de saúde, com o apoio das autarquias, que afetam meios e recursos de acordo com as necessidades específicas em cada localidade.

A reinstalação destes 10 centros de vacinação — espaços que são geridos pelos municípios sob a alçada das autoridades de saúde — foi feita a pedido da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, com o apoio dos agentes de Proteção Civil, em especial dos corpos de bombeiros da região.

A reativação dos planos de emergência de Proteção Civil, por via da declaração de situação de Calamidade para todo o território nacional, permitiu recuperar os mecanismos e capacidades do sistema de emergência e proteção civil para fazer face à evolução epidemiológica da pandemia Covid-19, voltando os municípios e as freguesias a ter um papel preponderante no processo de vacinação”, refere a nota.

A reinstalação do posto de comando regional nas instalações do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, e dos 16 postos de comando municipais (um em cada município), “permite agora voltar a congregar todos os pedidos dos organismos do SNS”, sublinha.

Assim, é possível proporcionar “uma resposta oportuna por parte dos serviços e agentes de Proteção Civil da região, em função das necessidades identificadas, mobilizando as capacidades que se mostrem mais adequados para cada situação”, conclui a nota.

