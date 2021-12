A Rússia fez um novo ensaio com um míssil hipersónico Tsirkon no Mar Branco contra um alvo situado no noroeste do país, informou esta quinta-feira o Ministério da Defesa de Moscovo.

De acordo com o ministério, o teste insere-se na fase final de disparos de testagem do míssil hipersónico.

O Tsirkon foi disparado da fragata “Adimral Gorshkov”, da Armada Russa, contra um objeto situado junto à costa, em Chizha, região de Arjaquelsk.

“O ensaio foi um êxito. O alvo foi alcançado”, assinalou o Ministério da Defesa destacando que o voo do míssil hipersónico cumpriu os parâmetros que tinham sido programados.

No passado mês de novembro, o presidente russo Vladimir Putin, anunciou que os testes ao Tsirkon estavam prestes a ser concluídos e que o míssil hipersónico ia estar ao dispor da Armada no início do próximo ano.

O chefe de Estado russo já tinha afirmado que o novo míssil pode atingir uma velocidade nove vezes maior do que a velocidade do som e que tem um alcance de mais de mil quilómetros.