Um surto de Covid-19 no Hospital de Santa Luzia, em Elvas (Portalegre), já infetou oito doentes, disse esta quinta-feira à agência Lusa o porta-voz da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), Ilídio Pinto Cardoso.

De acordo com o porta-voz da ULSNA, os primeiros casos foram detetados na segunda-feira na ala direita de medicina, estando nesta altura os pacientes infetados “devidamente isolados”, na “enfermaria Covid”.

Ilídio Pinto Cardoso assegurou que a situação “está controlada”, acrescentando que todos os doentes que surgem para internamento naquela unidade hospitalar são testados e ficam internados na ala de ortopedia.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.328.762 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.717 pessoas e foram contabilizados 1.211.130 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como “preocupante” pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 77 países de todos os continentes, incluindo Portugal.