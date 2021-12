A tenista checa Karolina Pliskova, quarta classificada do ranking mundial, vai falhar o Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam de 2022, devido a uma lesão no antebraço, informou esta quinta-feira o seu marido e agente.

“A Karolina fraturou o rádio durante o campo de treino em Espanha, na sala de pesos”, comunicou Michal Hrdlicka, acrescentando que a fratura obrigará a tenista a uma paragem de cerca de quatro semanas.

Na conta na rede social Facebook, Pliskova, de 29 anos, assinalou também a ausência do que diz ser um dos seus torneios favoritos, na Austrália, no qual foi semifinalista em 2019, perdendo para a que se sagraria campeã, a japonesa Naomi Osaka.

A próxima edição do Open da Austrália, o primeiro dos quatro torneios do Grand Slam, está agendada para o período entre 17 e 30 de janeiro de 2022.