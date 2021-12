Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com a variante Ómicron e surtos de Covid-19 em vários clubes da Premier League, os adiamentos, ainda que alguns em cima da hora, têm sido inevitáveis. O primeiro foi mesmo o encontro entre Brighton e Tottenham no passado fim de semana, o último foi conhecido mesmo na manhã desta quinta-feira, novamente dos spurs, mas com o Leicester, e pelo meio ficaram ainda por jogar desafios entre Burnley e Watford e Manchester United e Brentford. E foi precisamente a conferência de imprensa do técnico do clube londrino, o dinamarquês Thomas Frank, que acabou por mostrar de forma ainda mais impactante a forma como o os surtos estão a afetar as várias equipas inglesas.

The #PL Board has postponed Leicester's match against Spurs tonight due to an increase in positive COVID-19 cases within @LCFC's squad today More: https://t.co/MhU4NqImbu#LEITOT pic.twitter.com/vArlpwkmAW — Premier League (@premierleague) December 16, 2021

Frank falava sobre a situação na conferência de imprensa de antevisão à próxima jornada quando a meio de uma resposta a um jornalista um membro de um staff do clube lhe veio dizer que o clube tinha mais quatro casos de Covid-19 no plantel. Ou seja, 13 em vez de nove. Uma situação que de certa forma corroborou a opinião do técnico, que pede medidas drásticas: “Acho que devíamos adiar toda a jornada da Premier League deste fim de semana. Os casos de Covid estão a aumentar muito em todos os clubes, todos estão a lidar com isso e a ter problemas”.

Além do encontro da jornada do campeonato no fim de semana, frente ao Southampton, o Brentford tem a meio da próxima semana um dérbi com o Chelsea para a Taça da Liga. Segundo o treinador dinamarquês, essa ronda devia ser também adiada “para dar a toda a gente pelo menos uma semana, ou quatro ou cinco dias para limpar tudo nos centros de estágio e quebrar a corrente de transmissão”.

E Thomas Frank frisou ainda como no futebol, além do jogo em si, é preciso “muito contacto próximo”, como o dos “fisioterapeutas no tratamento com os jogadores”. “Estamos nos balneários em dias de jogo, vamos de autocarro, é um pouco mais difícil trabalhar de casa”, disse, reafirmando a sua visão da necessidade de os próximos jogos serem adiados. “Esta variante Ómicron está a espalhar-se rapidamente por todo o mundo e acho que devemos fazer tudo para nos protegermos e evitarmos o vírus. Podemos fazer muito ao fechar os centros de treino alguns dias e depois começar de novo”, frisou.

O treinador das abelhas londrinas deseja que o “Boxing Day [jogos a 26 de dezembro] aconteça” e que da forma que sugere, também por “ser importante que o futebol continue”, sugere os adiamentos. Acerca da vacinação, o dinamarquês afirmou que é uma “escolha livre num mundo livre”, mas que recomenda os jogadores a serem vacinados. “É a minha maior recomendação”, disse.