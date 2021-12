Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos Manutenção e Aviação (STAMA) decidiu cancelar as greves na Portway que tinha marcado para os dias 22, 23, 29 e 30 de dezembro, assim como as greves parciais de 17 de dezembro, esta sexta-feira. A decisão surge depois de uma maratona negocial em que o sindicato conseguiu alcançar um dos principais objetivos — a anulação das avaliações referentes ao ano de 2019 e 2020.

Em declarações à Rádio Observador, João Varzielas, presidente do sindicato, explicou que a ronda negocial começou na manhã de quarta-feira, na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), e prolongou-se “pela noite dentro”, culminando com a anulação das avaliações de desempenho. “Uma vez conseguidos os objetivos primários foram desconvocados todos os pré-avisos de greve, incluindo aqueles que começariam amanhã [sexta-feira], que eram as greves parciais”, indicou o sindicalista.

Já na terça-feira, numa reunião no Ministério das Infraestruturas, o sindicato teve conhecimento “do que se estava a passar em termos de transmissibilidade da nova variante”, informação que também pesou na decisão de anular uma greve que poderia causar ajuntamentos nos aeroportos.

Ainda assim, mantém-se o “diferendo” com a empresa de handling noutros pontos. João Varzielas diz que o sindicato ainda não decidiu sobre se vai retomar as greves mais adiante, uma vez que a decisão dependerá dos associados.

O sindicato tinha marcado greve para dia 17 e para as vésperas do Natal e do Ano Novo. Entre as reivindicações estavam a resolução dos “abusos na adaptabilidade”, da “inconformidade no pagamento de trabalho extraordinário” e dos “atropelos à avaliação de desempenho”, segundo um comunicado do final do mês passado.

Em comunicado, a Portway respondeu aos trabalhadores na altura, recusando a acusação de não cumprir o Acordo de Empresa. Disse mesmo que era o sindicato quem estava a ignorar o estabelecido no que toca a avaliações de desempenho e que as avaliações “são passíveis de recurso por parte dos trabalhadores”.