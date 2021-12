Os autocarros da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vão assumir a partir de segunda-feira, e por três semanas, horários de “férias escolares”, regressando ao seu normal funcionamento a 10 de janeiro, dia de recomeço das aulas.

Em comunicado, a STCP indica esta sexta-feira que a operação vai sofrer alterações na véspera de Natal — 24 de dezembro —, dia em que os autocarros vão operar com um horário “especial”, muito aproximado ao de “sábado”, com a recolha gradual das viaturas a ser realizada entre as 19h00 e as 21h00.

No horário noturno, entre as 21h00 e a 01h00 do dia de Natal, vão manter-se em funcionamento nove linhas, estando assim asseguradas as principais ligações entre os seis concelhos onde a STCP opera (Porto, Gaia, Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo).

São elas a linhas 502 (Bolhão/Matosinhos), 600 (Aliados/Maia [Barca]), 602 (Cordoaria/Aeroporto [Via Padrão Moreira], 700 (Bolhão/Campo), 701 (Bolhão/Codiceira), 702 (Bolhão/Travagem), 800 (Bolhão/Gondomar), 901 (Trindade/Valadares) e 905 (Bolhão/Monte da Virgem).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Cada uma destas linhas vai realizar o seu trajeto com uma única viatura, ao longo deste período, acrescenta a operadora de transporte público.

Já o serviço na madrugada de 24 para 25 de dezembro contará com serviço em cinco linhas, com frequência de hora a hora: Linha 4M (Av. Aliados – Maia [Câmara]), Linha 5M (Av. Aliados – Ermesinde [Estação]), Linha 7M (Av. Aliados – Valongo), Linha 9M (Rotunda AEP – Gondomar [Via H.S. João]) e Linha 11M (Hosp. S. João – Coimbrões).

No dia 25 de dezembro todas as linhas de autocarro começam o serviço um pouco mais tarde do que o habitual — 07h00 — e assumem o horário de “domingos e feriados”.

No que diz respeito aos elétricos, no dia 24 de dezembro as linhas 1 e 18 realizam as últimas partidas com viagens completas até às 17h00, recolhendo depois ao Museu do Carro Elétrico.

No dia de Natal, o serviço inicia pelas 14h00 e assume o horário de “domingos e feriados”.

Para o período da passagem do ano, informa a STCP, o horário assemelha-se ao praticado no Natal, com os autocarros a operar com o horário “especial” no dia 31 de dezembro, mas mantendo as linhas noturnas e de madrugada inalteradas.

No dia 1 de janeiro estará em vigor o horário habitual de “domingos e feriados”.

Já os elétricos funcionam com o horário habitual, sem qualquer alteração, na passagem do ano.