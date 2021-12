Boletim DGS. Número de casos ativos não era tão alto desde final de fevereiro

O Norte o Centro do país são também as regiões com mais mortes (oito cada uma). Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com cinco óbitos. Morreram ainda duas pessoas no Alentejo e uma no Algarve.

Morreram mais 12 homens (seis com 80 ou mais anos; quatro entre os 70 e os 79 anos; um entre 60 e 69 anos, e um entre os 50-59 anos) e 12 mulheres (seis com 80 ou mais anos; e dois entre os 70 e 79, os 60 e 69 e os 50 e 59 anos). Não se registavam tantos óbitos desde o dia 8 de março (25).