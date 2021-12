A Câmara do Porto debate na segunda-feira uma proposta da maioria que visa implementar um programa de compensação por descontos associado ao cartão Porto. nos estabelecimentos comerciais aderentes com porta para a rua e dimensão até 250 metros quadrados.

Na proposta, a que a Lusa teve esta quinta-feira acesso e vai ser votada pelo executivo da Câmara do Porto na segunda-feira, a maioria liderada pelo independente Rui Moreira esclarece que o apoio aos estabelecimentos comerciais passa pela implementação de um programa de compensação por descontos associado ao cartão ‘Porto.’.

Para “encorajar o consumo no comércio de rua local e tradicional”, o vereador da Economia, Ricardo Valente, afirma que estão abrangidos pelo ‘Programa de Incentivo à atividade comercial — vouchers cartão Porto. restaurantes, cafetarias, barbearias, salões de cabeleireiros e estabelecimentos de atividades de bem-estar físico.

A medida será válida para os estabelecimentos comerciais com porta aberta para a rua e dimensões “nunca superior a 250 metros quadrados” que queiram ser aderentes do cartão.

Nestes casos, o município assume o “desconto imediato de cinco euros em todas as compras de valor igual a 10 euros e assim sucessivamente (em múltiplos de 10 euros) efetuadas nos referidos estabelecimentos, até ao limite máximo de 15 euros de desconto por compra”.

A compensação aos comerciantes vai ter por base o valor dos descontos aplicados ao consumidor entre os dias 14 de fevereiro e 10 de abril de 2022.

Os descontos são válidos para pessoas singulares com domicílio fiscal no Porto, os filhos menores á sua guarda e os estudantes que, comprovadamente, estudem e residem na cidade em casa ou quarto por si contratado.

Para a concretização deste apoio serão atribuídos três vouchers numerados e sequenciais e com um valor unitário de cinco euros cada”, acrescenta a proposta.

Na proposta, Ricardo Valente propõe, por isso, afetar ao programa de incentivos uma verba máxima de 500 mil euros, com “cabimento orçamental” referente ao ano de 2021 no valor de 400.100 euros e para o ano de 2022 no valor de 99.900 euros.

“Este valor corresponde ao máximo de 100 mil vouchers de cinco euros cada e, cumulativamente, a um número máximo de 33.333 munícipes aderentes”, conclui o vereador.