Está desfeito o tabu. Carlos Eduardo Reis, vereador em Barcelos, deputado e peça instrumental na vitória de Rui Rio contra Paulo Rangel, vai mesmo apresentar uma lista ao Conselho Nacional do PSD, órgão máximo do partido entre congressos.

Nos últimos dias muito se especulou sobre o papel que Carlos Eduardo Reis poderia desempenhar neste novo ciclo interno do PSD. Em congressos anteriores, o agora deputado tem apresentado uma lista considerada como terceira via e alternativa às listas com as chancelas da direção e da oposição interna.

Em 2019, de resto, as tropas de Carlos Eduardo Reis foram instrumentais para proteger Rui Rio e travar as intenções de Luís Montenegro durante a tentativa de impeachment de Rui Rio. Daí para cá, o homem de Barcelos tornou-se uma figura ainda mais relevante nos equilíbrios internos no PSD — nas diretas, Rio conseguiu vencer Rangel no concelho por quase 300 votos de diferença, em grande medida graças à influência de Eduardo Reis.

Com um envolvimento tão próximo com a atual direção nacional do PSD, chegou a ser estudada a hipótese de integrar a equipa de Carlos Eduardo Reis na lista oficial da direção e de promover o deputado ao cargo de vice-presidente do partido.

No entanto, e em grande medida por pressão de Salvador Malheiro, acabou por vingar outra leitura: aos olhos dos homens de Rui Rio importa proliferar o número de listas próximas da atual direção para que, no futuro, seja mais fácil conseguir uma eventual maioria absoluta no parlamento do PSD.

É nesta lógica que surge a lista encabeçada por Carlos Eduardo Reis, mas também as listas de Lina Lopes ou de Catarina Rocha Ferreira. De resto, os pontos de contacto entre a equipa do vereador de Barcelos e o aparelho de Rui Rio são evidentes: entre os proponentes da lista, há três cabeças de lista às eleições legislativas escolhidos pelo líder do PSD (Sofia Matos, Hugo Carvalho e Luís Gomes) e outras figuras relevantes como Bruno Coimbra, Rui Cristina e André Marques, os três em condições de conseguirem a eleição para deputados.

Além das já referidas listas de Lina Lopes e Catarina Rocha Ferreira, a lista de Carlos Eduardo Reis junta-se assim à de Miguel Pinto Luz, encabeçada pelo próprio, e à de Luís Montenegro, terá como cabeça de lista Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal e outro apoio importante de Rui Rio nas últimas diretas.

Também Duarte Marques e Joaquim Biancard da Cruz voltarão a protagonizar uma lista ao Conselho Nacional. A lista de Rui Rio será liderada por Pedro Roseta, antigo ministro, histórico e fundador do PSD.