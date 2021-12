Casos diários vão duplicar até ao final do ano e variante Ómicron terá prevalência acima dos 50% no Natal

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os casos diários de Covid-19 deverão duplicar até ao final do ano, aproximando-se dos 8.500, estima Óscar Felgueiras. Em declarações esta quinta-feira ao Observador, o matemático também prevê que o índice de transmissibilidade — R(t) — aumente e isso estará na base de um “crescimento muito forte” do número de infeções, uma tendência que deverá prevalecer no início de 2022.

“Estávamos numa fase de abrandamento nas últimas semanas e houve uma descida do R(t)”, algo que indicava que as medidas tomadas “estavam a produzir efeito”. “Era um planalto”, descreveu Óscar Felgueiras, que apontou um novo “problema” que acabou por alterar a situação epidemiológica: a variante Ómicron.

No início da semana, a Ómicron correspondia a 10% de novos casos diários, refere o matemático, que sendo que esta quinta-feira já estará numa proporção na ordem dos 20%. Até ao final da próxima semana, ou seja no Natal, a prevalência da nova variante deverá representar “acima dos 50%” das novas infeções. O matemático mencionou que é isso o que está acontecer em países como a Dinamarca ou o Reino Unido, em que se atingiram novos máximos desde o início da pandemia.

Além disso, a nova variante surgiu numa “época de mais convívios” e com maior “mobilidade”, o que faz com que a evolução se “revista de incerteza”. “Temos o Natal pelo meio: o risco é claro e evidente. Não há dúvidas que [a época festiva] é um fator de risco.” Óscar Felgueiras salientou também que, em dezembro de 2020, houve também um aumento “fortíssimo” do R(t). “Mas isso não quer dizer necessariamente igual”, ressalva.

A duplicação do número de casos diários é uma perspetiva “conservadora”, ainda assim. “Ao dia de hoje [esta quinta-feira], estamos com uma média a sete dias de 4200 casos diários, pelo que pelo menos o dobro certamente que ainda teremos este ano”, vincou Óscar Felgueiras.

“Contra a escalada de casos, medidas não são suficientes”

Questionado sobre se as medidas atualmente em vigor servem para travar o aumento de contágios diários, o matemático é categórico: “Não são suficientes”. “Portanto, é quase garantido que vamos ter um aumento de casos.”

Para fazer face a esta escalada de casos, tinha de ser decretado um “confinamento” total, mas Óscar Felgueiras “não sabe” se uma medida tão drástica se justifica. “Não podemos olhar só para os casos”, frisou, acrescentando que é importante olhar para outros indicadores, tais como as “hospitalizações” e se existe “doença mais grave”.

É preciso também esperar por mais dados sobre a nova variante, sugeriu o matemático. “Não temos a segurança para perceber ao certo como é que vai evoluir o número de hospitalizações”, aludiu.

Ao Observador, Óscar Felgueiras indicou que as vacinas são eficazes para prevenir a doença grave associada à Covid-19, mas não a transmissibilidade. É ainda “natural” que, com a variante Ómicron, os inoculantes não sejam tão eficazes a prevenir infeção, devido às mutações.

O matemático rejeitou ainda a ideia de que a variante Ómicron seja “menos severa”: “Não se pode assumir isso”. Explicou que “não é, de todo, evidente” que esta estirpe conduza a sintomas menos graves e que a vacinação pode passar a ideia de que é menos severa, por já ter conferido defesas ao organismo.

