A norte-americana Crunch e o jogador Cristiano Ronaldo abriram três ginásios CR7 Fitness by Crunch no Porto, estando previstas novas inaugurações em Lisboa e Aveiro, anunciaram, sem revelar o valor do investimento.

“A rede de ginásios Cristiano Ronaldo conta já com três unidades em Portugal a partir de sexta-feira [hoje], com a abertura do novo espaço na Prelada na Cidade do Porto”, indicou esta sexta-feira, em comunicado, a marca.

Além deste espaço, a rede conta ainda com um ginásio em Matosinhos e outro no Padrão da Légua, ambos no distrito do Porto, estando prevista a abertura de outros espaços em Aveiro e Lisboa.

Questionada pela Lusa, a rede de ginásios CR7 Fitness by Crunch não revelou o investimento associado.

A aposta da marca CR7 em Portugal é cada vez mais uma prioridade pessoal do melhor do mundo, e a abertura destes ginásios é mais um sinal dado por Cristiano Ronaldo junto das portuguesas e portugueses de todas as idades, para que possam praticar exercício físico com as melhores condições a um preço acessível”, lê-se no documento.

A norte-americana Crunch tem mais de 300 ginásios espalhados pelo mundo.