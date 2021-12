DGS. 43% dos concelhos têm níveis de incidência muito elevados ou extremos. Veja no mapa

Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu, é o concelho com a maior incidência cumulativa nos últimos 14 dias — 1.578 novos casos por 100 mil habitantes. Como é um território de baixa densidade, com cerca de 5.000 habitantes, Vila Nova de Paiva tem, neste momento, 44 casos ativos em termos absolutos. Está há três semanas consecutivas no nível de incidência extremamente elevado.

Também acima dos 1.500 casos (1.520 por 100 mil habitantes) está Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra. Com cerca de 6.800 habitantes em 2011 não foi incluída nos territórios de baixa densidade, como Vila Nova de Paiva, e tinha a 14 de dezembro 352 casos ativos.

Existem outros 19 concelhos no nível de incidência extremamente elevado, 12 deles já estavam nesse nível, pelo menos, na semana anterior, sete subiram do nível muito elevado e dois subiram do nível elevado — Sousel subiu a incidência de 277 para 1.386 casos por 100 mil habitantes e Alfândega da Fé de 312 para 1.336 casos por 100 mil habitantes.

A maior descida registou-se em Barrancos, de 2.773 para 1.171 casos por 100 mil habitantes — num total de quatro casos ativos —, que durante três semanas foi o concelhos com a maior incidência cumulativa.

De acordo com as categorias de incidência cumulativa definidas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado esta sexta-feira indicava:

21 concelhos com incidência extremamente elevada (acima de 960 novos casos por 100 mil habitantes) — mais cinco do que na semana passada;

(acima de 960 novos casos por 100 mil habitantes) — mais cinco do que na semana passada; 112 concelhos com incidência muito elevada (entre 480 e 959,9 novos casos por 100 mil habitantes) — mais 13 do que na semana passada;

(entre 480 e 959,9 novos casos por 100 mil habitantes) — mais 13 do que na semana passada; 93 concelhos com incidência elevada (entre 240 e 479,9 novos casos por 100 mil habitantes) — menos 29 do que na semana passada;

(entre 240 e 479,9 novos casos por 100 mil habitantes) — menos 29 do que na semana passada; 52 concelhos com incidência moderada (entre 120 e 239,9 novos casos por 100 mil habitantes) — menos três do que na semana passada;

(entre 120 e 239,9 novos casos por 100 mil habitantes) — menos três do que na semana passada; 30 concelhos com incidência baixa (abaixo de 120 novos casos por 100 mil habitantes) — menos quatro do que na semana passada.

Lisboa, Oeiras, Mafra e Barreiro em risco muito elevado na AML

Lisboa é o concelho da área metropolitana (AML) com a incidência mais alta — 642 novos casos por 100 mil habitantes (a 14 dias) —, mas já não é o único na categoria de risco muito elevado. Para este nível sobem o Barreiro (com 490 casos por 100 mil habitantes), Mafra (com 497) e Oeiras (com 599). Os restantes concelhos mantém-se no nível elevado, mas quase todos subiram a incidência, com a exceção de Palmela e Sesimbra. Concelhos Incidência a 15.Dez Incidência a 8.Dez Incidência a 1.Dez Alcochete 356 321 281 Almada 478 378 347 Amadora 386 282 233 Barreiro 490 426 375 Cascais 464 382 337 Lisboa 642 565 491 Loures 321 270 235 Mafra 497 341 252 Moita 464 411 376 Montijo 346 248 243 Odivelas 332 272 252 Oeiras 599 479 372 Palmela 321 331 272 Seixal 376 269 277 Sesimbra 312 371 412 Setúbal 376 292 237 Sintra 367 286 239 Vila Franca de Xira 473 393 286

Um terço dos concelhos da AMP acima de 600 casos por 100 mil habitantes