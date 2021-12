O banco EFG acredita que o aumento da inflação é transitório e alerta para o risco de os bancos centrais cometerem erros nas suas estratégias, devido a este fator, segundo o Market Outlook da instituição.

Num comunicado, esta sexta-feira divulgado, o EFG reconhece que a previsão mais difícil de fazer para 2022 é se a inflação será ou não algo transitório. O EFG acredita que sim, e estima que nos EUA a “inflação deverá descer para os 2-3%, mas só a partir da segunda metade do ano”.

“No geral, uma inflação mais elevada nos EUA, Reino Unido, Zona Euro e Suíça deverá ser transitória, caindo para perto dos 2% novamente no segundo semestre de 2022”, indicou o EFG.

“Existe o risco, no entanto, de os bancos centrais cometerem erros na sua estratégia”, alertou, indicando que a inflação será “a principal preocupação dos bancos centrais na definição das suas políticas monetárias”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o estudo do EFG, a pandemia “irá continuar a influenciar as economias, mercados e ações dos bancos centrais no novo ano que se aproxima”, mas a recuperação das economias irá continuar para o ano.

A instituição indicou ainda que espera que o crescimento global se mantenha forte em 2022, em cerca de 4,5%, nas economias avançadas e de 5% nos países em desenvolvimento e economias emergentes.

“O crescimento estará acima dos níveis pré-Covid, mas deverá abrandar com a chegada de 2023”, defendeu.

O banco também acredita que no próximo ano, os consumidores estarão com mais vontade de gastar, “particularmente das suas poupanças acumuladas”, apontando o lazer e a saúde como duas áreas chave para isso.

O EFG alerta ainda para a necessidade de financiar infraestruturas ‘verdes’ e acredita na recuperação da economia japonesa.

Para a instituição, os preços dos bens de consumo também poderão começar a descer em 2022, sendo que para o ano as empresas deverão contar com ganhos mais dentro do normal, depois das oscilações dos últimos dois anos. O EFG acredita ainda que para o ano há oportunidades nos títulos de mercados emergentes, segundo o mesmo comunicado.