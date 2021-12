Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A causa de morte dos dez jovens que foram ao concerto de Travis Scott a 5 de novembro, no Festival Astroworld, foi conhecida nas últimas horas. Segundo o Instituto de Ciências Forenses Harris County, no estado norte-americano do Texas, as dez vítimas mortais morreram devido a asfixia por compressão, algo que acontece quando multidões se aglomeram.

De acordo com o The Washington Post, os médicos legistas tiveram de esperar algumas semanas para conseguirem apurar a causa de morte, chegando à conclusão de que os presentes no concerto foram pressionados de tal forma que acabaram por perder a capacidade de respirar.

Além disso, os exames médicos determinaram que as mortes ocorreram de forma acidental, o que pode influenciar o desfecho do julgamento. Continuam, todavia, a subsistir dúvidas sobre o controlo de segurança de multidões no concerto.

Para a morte de uma das vítimas também contribuiu a “combinação tóxica de cocaína, metanfetamina e álcool”, noticia a CNN, que dá conta de que todas as pessoas que morreram no hospital, depois de terem sido socorridas.

Mais de 50 mil pessoas marcaram presença no festival de música Astroworld, no Texas, o mesmo evento onde pelo menos dez pessoas, entre os 14 e os 27 anos, perderam a vida na sequência de esmagamento depois de centenas de fãs terem corrido na direção do palco onde atuava o rapper Travis Scott. Cerca de 300 pessoas ficaram feridas, 25 das quais precisaram de ser hospitalizadas.

O músico e os organizadores do festival estão a ser investigados pelas autoridades. Até ao momento, ninguém foi acusado de qualquer crime. Contudo, vários familiares das vítimas e de pessoas que estiveram no concerto já deram entrada a vários processos-crime.