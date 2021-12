Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os contágios de Covid-19 continuam a subir, a taxa de incidência está numa rota ascendente, mas a de transmissibilidade (o famoso Rt) está a descer de forma lenta. A linha vermelha de internados nas UCI está longe de uma situação perigosa. O governo fará hoje um ponto de situação epidemiológico às 10h30, numa conferência de imprensa que vamos acompanhar em direto.

Quando estamos a uma semana da consoada, a Ministra da Saúde, acompanhada de dois especialistas do Instituto Dr. Ricardo Jorge, vai traçar um retrato oficial da situação e fazer projeções sobre as próximas semanas. O primeiro-ministro, com o apoio do presidente da República, já dá como certo o prolongamento das restrições em vigor. José Manuel Fernandes desconfia da proactividade do executivo socialista e antecipa uma dramatização do cenário para empurrar eventuais culpas para os portugueses, se as coisas correrem mal. A culpa será nossa?

O Contra-Corrente está aberto à participação dos ouvintes da Rádio Observador. Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes, basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode ouvir o programa em direto clicando aqui.

Pode ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.