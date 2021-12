Um homem vai aguardar julgamento em prisão preventiva por ser o principal suspeito do homicídio qualificado da avó, a quem terá desferido 40 golpes com uma arma branca em Mafra, no distrito de Lisboa, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explica que o suspeito, de 22 anos, foi identificado e detido fora de flagrante delito “por fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado”.

O alegado crime terá ocorrido na quarta-feira, quando o homem desferiu “múltiplos golpes de arma branca — cerca de 40” — sobre a avó, de 82 anos, na residência desta, na localidade de Gonçalinho, adiantou fonte da PJ à agência Lusa.

O suspeito ter-se-á deslocado ao local “aparentemente já com o propósito de agredir mortalmente a mesma, por razões ainda não concretamente determinadas“, mas, de acordo com a mesma fonte, poderão ter sido “potenciadas por problemas psiquiátricos que não estão diagnosticados”.

Depois de alegadamente ter cometido os atos de que é suspeito, ausentou-se da residência com o propósito de viajar para fora do país.

Contudo, acabou por não o fazer de imediato, após ter ficado ferido com gravidade na sequência da prática do alegado crime e, por isso, ter recorrido ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde veio a ser localizado e abordado pela PJ, que o deteve mais tarde.

Na sequência de diligências urgentes efetuadas, foi possível reunir abundante suporte probatório que permitiu indiciar fortemente e deter fora de flagrante delito o suspeito de autoria do crime”, esclarece a PJ.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-se sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, que vai cumprir enquanto aguarda pelo julgamento.