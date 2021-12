O Livre considerou esta sexta-feira que o caso de militares da GNR que torturaram imigrantes em Odemira (Beja) é “chocante e inaceitável” e que o próximo governo deve priorizar a tolerância zero ao racismo pelas forças de segurança.

Numa nota enviada à imprensa, o partido da papoila defende que “o caso de agressões e tortura em Odemira, por parte de militares da GNR, a imigrantes é chocante e inaceitável”.

“A existência de racismo e de xenofobia nas forças policiais portuguesas tem vindo a ser constantemente denunciada. A ONU pediu explicitamente ação sistémica contra o racismo e fim da impunidade da violência policial, no Relatório das Nações Unidas que investigou violações do Direito Internacional dos Direitos Humanos pela polícia, ainda este ano”, lê-se na nota.

Para o Livre, “este caso chocante em Odemira vem novamente demonstrar a urgência e necessidade de combater o racismo e xenofobia dentro das forças de segurança”.

A tolerância zero ao racismo e à violação de direitos humanos por parte das forças de segurança deve ser a prioridade clara e assumida do Ministério da Administração Interna, nomeadamente do próximo governo”, defendem.