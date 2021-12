Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os Tories perderam um lugar na Casa dos Comuns que detinham há quase 200 anos. A votação no círculo eleitoral de North Shropshire deu a vitória aos Liberais Democratas e encerra uma das semanas mais conturbadas do mandato do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que enfrenta oposição dentro do próprio partido.

Esta é a segunda vez que os conservadores perdem um lugar tido como seguro no parlamento a favor dos Liberais Democratas desde as eleições gerais em 2019.

“Mais uma tacada e ele está fora [de jogo]”, disse Roger Gale, deputado dos Tories, à BBC Radio 4. “[O resultado de North Shropshire] tem de ser visto como um referendo ao desempenho do primeiro-ministro.”

As eleições em North Shropshire (a noroeste de Birmingham, na fronteira com o País de Gales) foram desencadeadas pela saída forçada do conservador Owen Paterson, no lugar desde 1997.

Paterson infringiu as regras parlamentares sobre lobbying: terá aceitado cerca de meio milhão de libras de duas empresas para influenciar a política governamental, referiu o jornal The Telegraph.

No discurso de vitória, Helen Morgan, dos Liberais Democratas disse que a população de North Shropshire tinha dado voz aos britânicos: “Disseram alto e bom som: ‘Boris Johnson, a festa acabou'”.

De facto, “festa” é uma das palavras-chave para as dificuldades de Boris Johnson: as festas de Natal no número 1o de Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro, no Natal de 2020, quando o país vivia restrições severas por causa da pandemia.

Além disso, as denúncias sobre as obras no apartamento de Johnson com donativos dados ao partido e a oposição dos deputados do próprio partido contra a implementação de mais restrições para controlar a pandemia tornaram a vida do primeiro-ministro ainda mais difícil.