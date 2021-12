Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Manuel Pinho, ex-ministro da Economia do governo de José Sócrates detido esta semana na sequência do caso EDP, nega, em entrevista ao Expresso e à SIC, a partir do seu domícilio em Albufeira, “ter recebido um euro que seja do BES ou do GES, que não fosse devido”.

“Para mim seria totalmente insuportável se um dia fosse provado que eu favoreci o BES, a EDP ou o que for”, afirma Manuel Pinho. “Vamos ter calma: se querem acusar, acusam, e na altura, dá-se uma resposta certa”, afirma no primeiro excerto da entrevista já divulgada pelo canal de notícias.

Manuel Pinho está em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, medida que foi decretada pelo juiz Carlos Alexandre, por se declarar incapaz de pagar uma caução de seis milhões de euros, a maior de sempre da Justiça em Portugal. O ex-ministro diz que em Portugal a Justiça funciona como um “totoloto”.

A sua mulher, Alexandra Pinho, também visada neste processo, tem de se apresentar quinzenalmente às autoridades. Também lhe foi decretada uma caução, neste caso de um milhao de euros, que igualmente se disse incapaz de cumprir.