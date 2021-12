Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Primeiro recurso negado, segunda tentativa recusada, o mesmo desfecho que tinha acontecido no processo de Jorge Jesus: Sérgio Conceição viu indeferida a tentativa de suspender o castigo de 15 dias que tinha sido aplicado na semana passada e vai também falhar o clássico com o Benfica da Taça de Portugal.

“Na sequência do que a título introdutório deixamos estabelecido, temos para nós que, sendo características comuns das providências cautelares a provisoriedade e a instrumentalidade, não é possível decretar a pretendida providência cautelar, se através dela se visa apenas retardar a execução do ato, e não, como seria sua função e vocação, acautelar o efeito útil da ação principal destinada à anulação daquele mesmo ato”, defende o despacho do Tribunal Central Administrativo Sul, revelado pelo Tribunal Arbitral de Desporto.

Esta quinta-feira, e com fundamentos muito idênticos do que aqueles que são agora apresentados em relação a Sérgio Conceição, o Tribunal Central Administrativo Sul tinha também recusado a possibilidade de avançar para uma suspensão da pena de 15 dias que tinha sido aplicada também a Jorge Jesus.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De recordar que o treinador do FC Porto foi castigado com uma sanção de 15 dias e uma multa de 7.650 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, no seguimento de declarações sobre a arbitragem no final do nulo frente ao Belenenses SAD, no Jamor, em fevereiro deste ano. No dia seguinte, o técnico do Benfica teve o mesmo castigo de 15 dias e uma multa de 12.240 euros por declarações sobre a arbitragem no final do clássico com o FC Porto na Luz, em maio, nas últimas rondas de 2020/21.

Desta forma, e num episódio raro ou mesmo único no futebol nacional, o clássico entre dragões e águias a contar para os oitavos da Taça de Portugal, no dia 23 (quinta-feira, 20h45), será orientado pelos dois adjuntos principais das respetivas equipas técnicas, Vítor Bruno e João de Deus. Já o encontro entre ambos para o Campeonato, no dia 30 também no Dragão, contará com Conceição e Jesus no banco.