Os dados do Instituto Nacional de Estatísticas já apontavam nesse sentido e, por isso, a portaria publicada esta sexta-feira em Diário da República oficializa que a idade de acesso à reforma em 2023 vai baixar para 66 anos e quatro meses.

Quem se reformar em 2022 terá de ter 66 anos e sete meses. Uma descida de três meses, o que é justificado pela descida da esperança de vida aos 65 anos no triénio 2019-2021. Essa esperança de vida é de 19,35 anos, uma redução de 0,34 anos face ao triénio anterior, “em resultado do aumento do número de óbitos no contexto da pandemia Covid-19”, segundo o INE.

A idade da reforma aumentou para os 66 anos em 2014, face aos anteriores 65 anos, sendo, a partir de 2015, ajustada consoante a esperança de vida aos 65 anos. Em 2016 passou a ser de 66 anos e dois meses; em 2017 de 66 anos e três meses; em 2018 de 66 anos e quatro meses; em 2019 e em 2020 de 66 e cinco meses; em 2021 de 66 anos e seis meses e em 2022 de 66 anos e sete meses.

Com a descida da esperança de vida cai também a idade da reforma. Acontecerá uma descida pela primeira vez em 2023. Ainda recentemente a OCDE apontava apenas sete países a ligar a idade da reforma à esperança de vida. Portugal estava entre esses países, na companhia da Dinamarca, Estónia, Finlândia, Grécia, Itália e Países Baixos.

Nesse mesmo relatório da OCDE, sobre as perspetivas de pensões divulgado em dezembro, o organismo questionava os mecanismos de penalização das reformas antecipadas. Dizia que Portugal é dos poucos países que ainda penalizada a antecipação da reforma, dizendo, por outro lado, que não são muito claros os objetivos desta política de penalizações. E, por outro lado, reformar-se antecipadamente também “não parece racional na maior parte dos casos, dadas as penalizações tão elevadas. Tal sugere que as pessoas que se reformam antecipadamente, apesar destas regras, ou não percebem as consequências drásticas da sua decisão ou não têm alternativa, devido, por exemplo, a más condições de saúde”, escrevia a OCDE.

Em relação a essa penalização, na portaria publicada esta sexta-feira fica, também, oficializado o fator de sustentabilidade a aplicar em 2022 que pesa nos cortes das pensões que são antecipadas.

“O fator de sustentabilidade a aplicar, (…) ao montante estatutário das pensões de velhice do regime geral de segurança social é de 0,8594”, lê-se na portaria.

Se em 2021 o corte foi de 15,5%, para o ano a redução ficará pouco acima dos 14%. As pensões antecipadas — não é abrangido pelo corte por via da aplicação do fator de sustentabilidade quem tenha aos 60 anos completado 40 anos de descontos — têm um corte adicional de 0,5% por cada mês que falte para atingir a idade da reforma (para todos).