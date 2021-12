Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

António Costa é mais competente e solidário e, por isso, dará um melhor primeiro-ministro, enquanto Rui Rio é mais honesto: é esta a principal conclusão da sondagem da Aximage para o JN, DN e TSF, quando falta um mês e meio para as legislativas, divulga o Jornal de notícias.

Apesar da diferença na atribuição das caraterísticas, o líder social-democrata consegue pela primeira vez um saldo positivo (oito pontos) na avaliação dos portugueses, devido à vitória nas diretas do PSD. Ou seja, entre novembro e dezembro dá um enorme salto de 30 pontos na popularidade (tinha 22 pontos negativos).

Olhando para as percentagens, salta ainda à vista as diferenças percentuais. Por exemplo, no capítulo da competência, António Costa consegue 56%, mais do dobro de Rui Rio, que reúne apenas 25%. Quando está em causa a influência, o atual primeiro-ministro consegue (naturalmente) uma vantagem maior, com 69%, sobre o seu rival, com 10%, que não tem cargos públicos. O JN explica que até os eleitores do PSD (58%) entregam essa medalha ao rival socialista. Contudo, no único atributo — a honestidade — em que Rio (25%) consegue bater Costa (24%), é apenas por um escasso ponto percentual.

A vantagem de Costa sobre Rio explica-se, em parte, com as escolhas dos próprios sociais-democratas. Em várias categorias uma fatia razoável de eleitores do PSD prefere o socialista — 20% dos que vão votar no PSD acham que Costa é mais competente; 21% que é mais solidário; e 16% que daria um melhor primeiro-ministro. Apesar disso, a sua intenção é votar no PSD e, portanto, em Rui Rio, o que indicia que a distância nas urnas entre os dois partidos será menor do que a que separa os líderes na avaliação.

Sobre as tendências demográficas e partidárias, quem vive nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, as mulheres, os que têm 65 ou mais anos e os eleitores do PS, CDU, BE e PAN preferem Costa. Por sua vez, os habitantes do Norte (às vezes do Centro), os homens, os que têm 50/64 anos (às vezes 35/49 anos) e os eleitores do PSD, da Iniciativa Liberal e do Chega escolhem Rio.