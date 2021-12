Quatro fins de semana prolongados e cinco pontes (pelo menos) para gozar em 2022

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em contagem decrescente para a quadra natalícia, ainda não vai conseguir pensar muito além do lazer que pode desfrutar no primeiro fim de semana do ano. Mas o Observador já começou a olhar para o calendário de 2022 para o ajudar a planear os momentos de pausa que poderá garantir ao longo do próximo ano.

Dos 13 feriados nacionais, mais a Terça-feira de Carnaval (que é um feriado opcional), quatro calham ao fim de semana, quatro calham à segunda ou sexta-feira (dando margem para um fim de semana grande) e outros cinco (com o Carnaval) calham à terça ou quinta-feira (abrindo a possibilidade às chamadas pontes ou a uns dias de férias intercalados em dias estratégicos).

A estes ainda se somam os feriados municipais que acrescentam mais uns dias de descanso à população. No calendário do Observador incluímos os feriados municipais das cidades que são capitais de distrito e ainda alguns dias festivos.

Há meses, como julho, muito pobre em feriados, mas junho não lhe faltam razões para passar mais uns dias em casa, na praia ou a passear.