Em três semanas, o valor crítico de camas ocupadas em cuidados intensivos passou de 40% para 62%. Se, na semana passada, era o Algarve que estava nos 100%, a região desce agora para os 74%, ligeiramente abaixo do Norte (76%). Mas foi a região Centro que passou para lá das linhas vermelhas: onde o limiar crítico é de 34 camas ocupadas em cuidados intensivos, a região já tem 35 doentes internados (103%).

De resto, os indicadores do relatório semanal que monitoriza as linhas vermelhas da pandemia mostra um cenário idêntico ao da sexta-feira passada, mas para pior. Todos os indicadores que estavam elevados assim continuam, mas com valores mais altos, e as tendências crescentes são cada vez mais evidentes.

A manter a taxa de crescimento atual, a pandemia pode ultrapassar o limiar de 960 casos em 14 dias por 100 mil habitantes entre 31 e 60 dias, já que o R(t) apresenta valor igual ou superior a 1, indicando uma tendência crescente da incidência de infeções em todas as regiões. A taxa de incidência é de 547 casos por 100 mil habitantes a 14 dias. A tendência? Crescente a nível nacional.

Tal como a semana passada, a pandemia revela uma atividade de intensidade elevada, com tendência crescente a nível nacional. A pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade mantém-se elevados e com tendência crescente. O que também subiu em relação ao relatório da semana passada foi a mortalidade específica por Covid-19 que está agora nos 23,6 óbitos em 14 dias por milhão de habitantes (era de 21,8 óbitos), “com um impacto elevado da pandemia na mortalidade”, lê-se no documento da DGS e do Insa.

Os alertas da Direção Geral de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, responsáveis pelo relatório, continuam a ser os mesmos: com o aumento da circulação da Ómicron e o aproximar do Natal é preciso reforçar a vigilância epidemiológica, virológica e a vacinação de reforço.

Desta vez, acrescentam-lhe uma nuance: pode ser necessário “ponderar o reforço das medidas de proteção se se observar um agravamento da situação epidemiológica” nos próximos dias e nas próximas semanas.

Ómicron está em escalada e deverá ser dominante na próxima semana

O relatório das linhas vermelhas confirma ainda números que já tinham sido tornados públicos esta manhã pela ministra da Saúde e pelos especialistas na reunião no Infarmed. Para além do número de internados em cuidados intensivos, ficou claro que a Ómicron será em breve a variante dominante no país.

Ainda não é assim. A variante Delta continua a ser a dominante em Portugal (>99%), mas no documento assume-se que a Ómicron está em escalada. “A monitorização em tempo real de casos prováveis da variante Ómicron através da “falha” na deteção do gene S aponta, no entanto, para um aumento acentuado da circulação desta variante nos últimos dias”, prevendo-se que se torne dominante (>50% dos casos) durante a próxima semana.