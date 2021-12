Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Autoridade da Concorrência anunciou a aplicação de coimas no valor total de 17,3 milhões de euros a cinco grupos de distribuição e à Sogrape, distribuidora de bebidas alcoólicas. A condenação resulta da participação destas empresas num esquema de fixação de preços de venda ao consumidor de bebidas licorosas e destiladas, incluindo marcas de Vinho do Porto.

A coima mais elevada foi aplicada ao Pingo Doce no valor de 5,5 milhões de euros, seguida da Sogrape Distribuição (coima de 4,8 milhões de euros) e da Modelo Continente com uma multa de 4,3 milhões de euros. Foram também sancionados a ITPM Alimentar (marca Internmarché) e Auchan, com multas de 1,2 milhões de euros, cada, e a Cooplecnorte (E.Leclerc) com uma coima de 140 mil euros. A condenação envolve ainda um administrador e diretor-geral da Sogrape e um diretor da unidade de negócios da Modelo Continente com coimas de 13,5 mil euros e 2.000 euros.

Em causa está um esquema de contactos entre as várias marcas de distribuição e um fornecedor comum, neste caso a Sogrape, que permite obter um alinhamento de preços de venda no retalho, equivalente ao que resultaria de uma cartel, mas sem a necessidade de contactos diretos entre os vários participantes. Na gíria do direito da concorrência esta prática é chamada de “hub-and-spoke” e, segundo refere a Autoridade da Concorrência (AdC) em comunicado, resulta na eliminação da concorrência, “privando os consumidores da opção de melhores preços”. Ao mesmo tempo, assegura níveis de rentabilidade e cadeias de distribuição.

Entre os mails enviados aos responsáveis dos supermercados e que serviram de provas da “conspiração” para fixar os preços está um com uma tabela de várias marcas da Sogrape entre Vinho do Porto — Casa Ferreirinha, Porto Ferreira, Offley e Sandeman, whiskey e licores e vinhos de grande consumo como o Mateus e Gazela. A correspondência eletrónica mostra como eram combinados os preços de forma a evitar que os concorrentes oferecessem valores mais baixos aos seus clientes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No caso do Mateus Rosé, um dos mails divulgados pela AdC descreve o Mateus Emotions como um produto de “grande importância para a perceção de preço do cliente”. O responsável pela cadeia diz que os seus supermercados “estão sistematicamente descompetitivos” em relação a uma cadeia concorrente. E pede ao fornecedor que tome medidas para que a “insígnia em questão regularize os seus preços nos artigos com urgência”. Ou seja, que suba os preços venda ao consumidor. “Caso contrário, aguardamos condições para poder reagir a estes preços e assegurar competitividade”.

Este esquema durou, segundo a investigação, mais de 10 anos — entre 2006 e 2017 — e a Autoridade da Concorrência impôs a sua cessação imediata. A AdC já multou estes grupos de distribuição e três outros fornecedores de bebidas — Central de Cervejas, Superbock e Pridrinks — para além da Bimbo Donuts (pães e bolos) pela mesma prática.