Vacinas, testes, bolha familiar e várias mesas. As recomendações da DGS para umas "Festas Seguras"

As sugestões da DGS começam por apelar à responsabilidade individual e à gestão do risco a que se expõe a si e àqueles com quem querem conviver. Vacina, testes, máscaras e distância continuam a valer.