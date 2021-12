Boletim DGS. Terceiro dia da semana acima dos 5 mil casos

No que às mortes diz respeito, as regiões de Lisboa, Centro e Algarve acumulam três cada uma. Há ainda duas vítimas a lamentar no Norte e uma nos Açores. Feitas as contas, nas últimas 24 horas morreram mais 8 homens (três deles com 80 ou mais anos; dois entre a faixa dos 70 aos 79 anos e outros dois entre os 60 e 69 anos; e ainda um entre os 50 e os 59 anos) e quatro mulheres (uma com 80 ou mais anos e três entre os 70 e os 79).

