O Borussia Dortmund saiu hoje derrotado da deslocação ao terreno do Hertha Berlim, perdendo por 3-2 e vendo o Bayern Munique alargar a sua vantagem na liderança da Liga alemã de futebol. A partida da 17.ª jornada até começou bem para a formação de Dortmund, que contou com o internacional português Raphael Guerreiro a partir dos 72 minutos, com Julian Brandt a inaugurar o marcador aos 31 minutos.

Mas os homens da casa regressaram do intervalo a todo o ‘gás’ e marcaram três golos de rajada, através do avançado argelino Ishak Belfodil (51 minutos) e de Marco Ritcher, que bisou aos 57 e aos 69. Até ao final, e apesar do esforço, o melhor que o Borussia Dortmund conseguiu foi reduzir aos 83 por intermédio de Steffen Tigges, após assistência de Guerreiro, mas não evitou a derrota, mantendo os 34 pontos, menos nove do que o líder Bayern Munique, que na véspera venceu o Wolfsburgo por 4-0.

Nos outros jogos do dia, na Alemanha, o Leipzig perdeu com o Arminia Bielefeld, por 2-0, enquanto Eintracht Frankfurt e Union Berlim venceram, e o Hoffenheim empatou com o Borussia Monchengladbach.

Na Red Bull Arena, em Leipzig, foi o Arminia Bielefeld, penúltimo classificado com 16 pontos, que venceu por duas a bolas a zero, graças aos golos de Jani Serra (57) e de Okugawa (75), com o internacional português André Silva a atuar durante os 90 minutos na formação da casa, que é nona com 22 pontos, e com Guilherme Ramos no banco dos visitantes.

O Eintracht Frankfurt (quinto com 27) venceu o Mainz (oitavo com 24), graças a um golo solitário do dinamarquês Jesper Lindstorm, aos 35, com o ponta de lança luso Gonçalo Paciência a ser lançado em campo neste dérbi de Frankfurt aos 85.

Já o Union Berlim bateu fora o Bochum, com o experiente avançado Max Kruse a fazer o único golo do jogo, aos 16 minutos, e segue em sexto com 27 pontos, enquanto o adversário é 11.º com 20. O Hoffenheim, que é quarto da Bundesliga com 28 pontos, empatou em casa a uma bola com o Borussia Monchengladbach (13.º com 19), com o atacante suíço Breel Embolo a adiantar os forasteiros (35), e o defesa nigeriano Kevin Akpoguma a forçar o empate, aos 90+1.

Por fim, o duelo entre o último classificado, Greuther Fürth (cinco pontos), e o Augsburgo (14.º com 18) terminou empatado a zero.