Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Dream Big: Neemias Queta” é o nome de um documentário de cerca de trinta minutos sobre o basquetebolista português de 22 anos. “Dream Big” (sonhar em grande, sonhar alto) foi que o Neemias Queta fez durante toda a sua ainda curta carreira, do seu Vale da Amoreira ao Barreirense, onde cresceu, ao Benfica, onde se destacou, diretamente para a Universidade de Utah State, nos EUA. Aí tornou-se figura e chegou no verão à NBA, foi escolhido no draft pelos Sacramento Kings e, dado o número de postes (a sua posição) no plantel, foi jogando na liga de desenvolvimento (G League).

No entretanto, tinha feito história, daquelas que marcam mesmo o desporto nacional, porque foi o primeiro português a chegar a uma equipa da NBA. Foi jogando na G League (nos Stockton Kings) até que na passada madrugada, Neemias, do alto dos seus 2,13 metros, do alto dos seus sonhos e cumprindo o desejo de todos os portugueses que seguem o desporto e o basquetebol, jogou mesmo na NBA, ao serviço dos Sacramento Kings.

Sempre existiram histórias de que o histórico Carlos Lisboa esteve perto de representar Portugal na maior liga de basquetebol do mundo, Betinho (João Gomes) chegou a tentar, e é verdade que Mary Andrade e Ticha Penincheiro alinharam na WNBA. Neemias cumpriu por todos os que almejaram e para mostrar aos jovens basquetebolistas portuguesas que sim, é possível.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

.@nemi1599 checks-in for the first time in his NBA career ???????? pic.twitter.com/Fd76oV8kKh — Sacramento Kings (@SacramentoKings) December 18, 2021

Foram cerca e 7 minutos que Neemias jogou na NBA. Os primeiros 7 minutos, espera Neemias, todo o Vale da Amoreia e todos os portugueses. Nesses 7 minutos, o rapaz que sonhou alto conseguiu cinco ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento [ver no vídeo abaixo].

.@nemi1599 makes his presence felt with two BIG blocks to end the half ✋???? pic.twitter.com/EwB8oN8Xdk — Sacramento Kings (@SacramentoKings) December 18, 2021

A equipa dos Sacramento Kings sofre um surto de Covid-19 neste momento, pelo que se espera que, não só pela sua qualidade, mas também pela ausência de elementos na rotação da equipa agora orientada por Doug Christie, Neemias possa ter mais minutos nos próximos jogos.

A equipa acabou por perder frente aos Memphis Grizzlies (124-105) e Neemias Queta não conseguiu qualquer ponto, mas a história, uma pequena e grande história de cerca de sete minutos, estava conseguida.

O poste português faz parte do plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para esta época, mas é um dos dois com contrato de duas vias (two way contract), que lhe permite actuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G League. É o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do draft, realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Após três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao draft, abdicando da época de senior, a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.