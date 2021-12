O Egito, seleção orientada pelo português Carlos Queiroz, ficou no quarto lugar da Taça das Nações Árabes de futebol, ao perder hoje no desempate por penáltis com o Qatar, seleção anfitriã da prova.

Depois de uma igualdade a 0-0 nos 90 minutos e no prolongamento, o jogo teve de ser decidido no desempate por grandes penalidades, tendo a seleção do Qatar convertido cinco das suas seis tentativas, enquanto os egípcios, vencedores da competição em 1972 e 1992, marcaram quatro das suas seis.

A final da prova será disputada entre a Tunísia e a Argélia.