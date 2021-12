Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Este sábado, o leão tenta criar pressão sobre os rivais e soltar-se na liderança do campeonato à condição. O Sporting não sente outro sabor que não o da vitória há nove jornadas e joga primeiro que o FC Porto. Na 15.ª jornada, a equipa verde e branca viaja até Barcelos onde terá pela frente o oitavo classificado Gil Vicente, que está em crescendo na Liga. Os galos não perdem há cinco jornadas e vêm de dois triunfos consecutivos. Uma partida com emissão especial de Desporto com relato em direto da Rádio Observador.

O pré-jogo arranca depois das 20h00 com os comentários de Mário Cagica, que vai estar atento às prestações individuais e coletivas dos jogadores e está responsável pelo Relatório de Jogo depois do apito final. Na análise à exibição da equipa de arbitragem está o único “áudio-árbitro” da rádio portuguesa, Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta. Na bancada da Rádio Observador pode contar com a paixão e análise do adepto leonino João Castro, autor do podcast Sporting160.

A emissão especial é conduzida por Hugo Silva, com relato de João Pedro Vieira e Pedro Fernandes no Estádio Cidade de Barcelos.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.