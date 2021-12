Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ministro de Estado David Frost, principal negociador com a União Europeia sobre a situação na Irlanda do Norte após o Brexit, demitiu-se em protesto contra as novas medidas aplicadas pelo governo de Boris Johnson para combater a pandemia de Covid-19. É uma baixa de peso no executivo de Johnson, que enfrentou recentemente uma rebelião do seu grupo parlamentar sobre esta mesma matéria.

A notícia foi avançada pelo Daily Mail, que garantiu que Frost permanecerá no cargo até janeiro, a pedido do primeiro-ministro britânico. Na carta de demissão, a que a Sky News teve acesso, o ministro elogiou Johnson pela decisão de “reabrir o país” em julho. “Infelizmente, não foi uma medida irreversível, como eu desejava”, acrescentou, referindo-se às novas medidas de combate à pandemia, como a apresentação do certificado sanitário em discotecas e o uso obrigatório de máscaras nos transportes públicos.

Na carta, lorde Frost mostrou ainda desagrado com o rumo que o Reino Unido está a tomar, dizendo que gostaria de ver “uma economia com regulação ligeira e impostos baixos”. De acordo com a BBC, Frost afirmou ainda que tomava a decisão de se demitir neste momento porque “o Brexit já está assegurado” — muito embora continuem ainda a decorrer as rondas de negociação entre Frost e o vice-presidente da Comissão Europeia, Maroš Šefčovič, para acertar a relação futura entre os dois blocos, nomeadamente na Irlanda do Norte.

A antiga primeira-ministra da Irlanda do Norte, Arlene Foster, classificou a demissão de Frost como um acontecimento “gigantesco”. O atual líder do partido unionista norte-irlandês (DUP), Jeffrey Donaldson, disse que esta demissão “levanta questões sérias para o primeiro-ministro e para a sua atitude relativamente ao protocolo” da região.

The resignation of Lord Frost from the cabinet is a big moment for the Government but enormous for those of us who believed he would deliver for NI. Wishing him all the best @DavidGHFrost. — Arlene Foster #WeWillMeetAgain (@ArleneFosterUK) December 18, 2021

A demissão de Frost é mais um golpe para o governo de Boris Johnson, que tem enfrentado uma série de escândalos e reveses nas últimas semanas. A mais recente foi a rebelião do grupo parlamentar dos conservadores, com 99 deputados tory a votarem contra as novas medidas para combater a pandemia, na sequência do aumento de casos provocados pela variante Ómicron no país.

Invocando o risco da pressão hospitalar — as autoridades de saúde do Reino Unido falam em possíveis três mil novas hospitalizações por dia —, o ministro da Saúde, Sajid Javid, disse ser necessário “manter os olhos abertos face ao desafio que a Ómicron representa”. O discurso não chegou para convencer toda a bancada do Partido Conservador e as novas medidas só acabaram por ser aprovadas com o voto dos trabalhistas, na oposição. Também dentro do governo não houve consenso, com o Telegraph a garantir que os ministros das Finanças, da Economia, dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Parlamentares se opuseram às restrições. “Frost fala pelo partido. Isto é o princípio do fim”, declarou um deputado tory ao mesmo jornal.

Para além da turbulência interna, o Partido Conservador perdeu recentemente para os liberais-democratas a eleição intercalar no círculo de North Shropshire, um bastião histórico dos conservadores. E tudo isto acontece poucas semanas depois dos sucessivos escândalos que dão conta de que o executivo realizou uma série de festas de Natal em 2020, altura em que as celebrações estavam proibidas para a população devido à Covid-19.