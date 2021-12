Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma “maioria que dê confiança efetiva no futuro”. Foi esse o pedido que o primeiro-ministro e líder do PS, António Costa, deixou aos eleitores este sábado, num evento da Juventude Socialista, onde reconheceu dificuldades na relação com PCP e Bloco de Esquerda nos últimos anos.

“Há uma coisa que eu tenho de constatar: é que em 2019 já foi assim-assim, em 2020 ainda mais assim-assim e em 2021 manifestamente não existiu [entendimento]”, afirmou Costa. O secretário-geral dos socialistas não excluiu um possível acordo para governar com os parceiros de esquerda (“No futuro, por ventura, haverá”), mas deixou claro que o seu cenário favorito seria o de uma maioria absoluta: “A forma de termos a maioria é sermos nós a maioria”, declarou.

António Costa quis deixar claro que a ida às urnas, marcada para 30 de janeiro, não acontece por vontade do PS: “Fizemos tudo, tudo, tudo o que estava ao nosso alcance para evitar o chumbo do Orçamento”, disse, depois de ter dito que considerava que ir a eleições era “a última coisa que o país desejava”.

Embora nunca nomeando o PCP e o BE, Costa aproveitou ainda o momento para responsabilizar os parceiros de esquerda pela queda do Governo. “Não podemos andar de eleições de dois em dois anos, não podemos andar a governar porque nos fazem o favor de nos viabilizar o Orçamento durante dois anos”, disse o primeiro-ministro.

“Temos de governar com as condições e o programa com que nos apresentamos aos portugueses”, acrescentou, em mais uma referência indireta a uma possível maioria absoluta. “De forma a que os portugueses nos julguem: ‘Cumpriram ou não cumpriram'”.