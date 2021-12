Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Muito dinheiro para a realidade portuguesa — 18 milhões de euros — 1 golo, 3 assistências. e 31 jogos, a maioria a sair do banco de suplentes. Pedrinho, brasileiro de 23 anos, acabou por fazer uma época não muito conseguida no Benfica, saindo este ano para o Shakhtar Donetsk, sensivelmente pelo mesmo valor que as águias o compraram. Nem sempre o rendimento foi o melhor em Portugal, mas os números da Ucrânia estão a ser melhores com quatro golos e duas assistências em 19 jogos. Numa recente entrevista, falou sobre o tempo que passou em Lisboa, Jorge Jesus e até sobre a situação de Everton, atual número 7 dos encarnados. Cebolinha não tem sido dos jogadores mais amados pela massa associativa, tendo até sido assobiado algumas vezes. Pedrinho falou sobre tudo isto.

“Passei um curto período no Benfica. Um jogador precisa de confiança e poderia ser mais fácil pela língua. A adaptação foi rápida, mas por não ter as oportunidades, preferi buscar outra oportunidade. Aqui (no Shakhtar Donetsk) tenho muitos brasileiros a ajudar. Claro que faz frio, mas a adaptação acabou por ser rápida. Tive uma sequência de jogos e confiança. Quando se está bem dentro de campo, é uma consequência”, disse o atacante, numa entrevista ao Gazeta Esportiva, que é agora orientado por Roberto De Zerbi.

Pedrinho falou ainda da relação com o treinador Jorge Jesus e o antigo jogador do Corinthians confessa que sentiu alguma pressão e até, tendo em conta as palavras, alguma falta de “conversa”: “Desde que cheguei ao Benfica nunca duvidei da do Jorge Jesus, ele é muito bom. Mas a forma como ele trata as pessoas é determinante para o rendimento. Algumas pessoas lidam de maneira mais fácil. Alguns jogadores, com ele, acabam a jogar sob pressão. Aqui o técnico do Shakhtar fala que precisa ter prazer de jogar, lá você tinha uma pressão para não errar. Ele (Jorge Jesus) não dá total liberdade para conversar”.

“Às vezes você faz jogada no treino e ele te ofende, como se estivesse te julgando, e você só quer ajudar. O jogador fica com medo de fazer. Você pensa: ‘se fizer isso, ele já vai reclamar’. Chega um momento que você não se sente confortável em campo. Tem jogador que sente e não consegue render”, acrescentou,

O antigo jogador do Benfica revelou ainda que fala diariamente com Everton, cujo empresário contestou recentemente Jorge Jesus em entrevista ao Record, afirmando que era o técnico português que estava a falhar na utilização do internacional brasileiro. Sobre o antigo jogador do Grémio, Pedrinho disse-lhe que “vir para o Shakhtar ajudou bastante” e que Cebolinha precisa de “pensar direito”. “Não quero influenciar a decisão dele. Quero que ele joga e este ja feliz. Que possa sentar-se com a família e decidir”, frisou.